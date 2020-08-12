В регионах Белоруссии поддержали митинг «женщин в белом»

Жительницы Гродно поддержали мирную акцию «женщин в белом», которые выражают несогласие с результатами выборов президента Белоруссии, сообщают СМИ.

На улицах города вышли порядка 100 женщин с цветами, многие из них облачились в белые одежды, пишет «Sputnik Белоруссия».

«Мы пришли, потому что бьют наших детей. Мы – за мирные события и за то, чтобы были пересмотрены результаты выборов», – заявляют митингующие.

Участницы собрания покупают цветы и держат их, подняв руки. Девушки называют это мирным митингом, не протестом.

Акция идет около часа. К митингующим подъехал автомобиль милиции, правоохранители попросили девушек разойтись, но женщины пока не уходят.

Через полчаса после начала акции митингующие сместились вдоль проспекта Космонавтов.

Утром в среду белорусские женщины вышли на несанкционированную акцию в Минске, выступая против действий правоохранителей при подавлении акций протеста в городах республики.

Женщины оделись в белые одежды и выстроились у входа в местный рынок, выступая за освобождение задержанных во время протестов.

На ваш взгляд Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии? Лукашенко

Протестующим



В понедельник вечером в Минске и других белорусских городах возобновились протесты и задержания граждан после прошедших в воскресенье президентских выборов. В белорусской столице силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протестующие в свою очередь забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Один из участников протеста погиб в столкновении со спецназом.

Во вторник вечером протесты в Белоруссии продолжились: в Минске против протестующих бросили внутренние войска, в центре Бреста начались столкновения с ОМОНом. В центр белорусской столицы стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки. Для разгона сторонников оппозиции в спальном районе Минска силовики применили светошумовые гранаты, по протестующим открыли огонь резиновыми пулями.

В среду под Минском заметили колонны военной техники, выдвинувшиеся в сторону белорусской столицы.