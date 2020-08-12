Московская биржа открылась ростом Цена золота упала ниже 1,9 тыс. долларов за унцию 12 августа 2020, 05:32 Текст: Антон Никитин

Цена золота в ходе торгов на бирже Comex подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) опустилась на 2,39% и достигла 1894 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговой площадки. К 05.00 мск драгметалл торговался на уровне 1894 долларов за тройскую унцию. Последний раз стоимость золота находилась ниже уровня 1, 9 тыс. долларов за тройскую унцию 26 июля, передает ТАСС. Напомним, 4 августа цена золота обновила исторический максимум.

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях