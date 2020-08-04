Цена на золото обновила исторический максимум

Цена золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) выросла на 1,38% к уровню закрытия предыдущей сессии – до 2 тыс. 13,7 доллара за тройскую унцию, обновив таким образом исторический максимум.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 18.14 мск, передает ТАСС.

При этом акции крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс» в ходе торгов на Московской бирже растут на 0,47% – до 16 тыс. 929,5 руб. за бумагу. В то же время акции Petropavlovsk падают на 3,08% – до 36,13 руб. за штуку.

В конце июля на Йоханнесбургской валютной бирже в ЮАР стоимость тройской унции золота выросла до 1 тыс. 945 долларов.

При этом за январь-май объем производства золота в России вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 104,31 тонны.