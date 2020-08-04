Россия нарастила производство золота

В России за период с января по май 2020 года объем производства золота вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 104,31 тонны, говорится в сообщении Минфина.

В январе – мае 2019 года в России было произведено 101,44 тонны золота. Отмечается, что добычного золота за отчетный период в 2020 году увеличилось на 6,7% и составило 86,4 тонны. При этом выпуск попутного золота снизился на 7,6% и составил 6,8 тонны, а вторичного – почти на 15%, до 11,14 тонны, говорится в сообщении на сайте ведомства.



Производство серебра с января по май 2020 года составило 355,3 тонны, что на 7,4% ниже, чем в прошлом году. Так, выпуск добычного серебра составил 169,1 тонны (-3,6%), попутного – 135,2 тонны (+3,5%), а вторичного – 51 тонну (-34,3%).

Ранее Минфин сообщил, что в первые два месяца 2020 года объем производства золота в России вырос на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.