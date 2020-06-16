Россия нарастила добычу золота

В первые два месяца 2020 года объем производства золота в России вырос на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщил Минфин.

За первые два месяца этого года было произведено 39,71 тонны золота, тогда как в аналогичный период в прошлом году произвели 36,3 тонны золота, передает ТАСС данные ведомства.

Ранее сообщалось, что золотовалютные резервы России за период с 29 мая по 5 июня увеличились на 0,2% (или на 1,3 млрд долларов) и составили 565,2 млрд долларов.

До этого золотовалютные резервы по состоянию на 29 мая 2020 года сокращались до 563,9 млрд долларов.