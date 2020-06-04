Золотовалютные резервы России сократились за неделю

Золотовалютные резервы России по состоянию на 29 мая 2020 года сократились на 0,2% (или на 1,4 млрд долларов) по сравнению с 22 мая – до 563,9 млрд долларов, говорится в материалах Банка России

Снижение произошло «вследствие отрицательной переоценки и продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке», передает ТАСС.

Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет 500 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что золотовалютные резервы России в период с 15 по 22 мая 2020 года выросли на 0,4% (или на 2,4 млрд долларов) и составили 565,3 млрд долларов.