Цена на золото выросла до рекордного уровня

На Йоханнесбургской валютной бирже в ЮАР стоимость тройской унции золота выросла до 1945 долларов, сообщают СМИ.

Business Day пишет, что «акции горнодобывающих компаний пошли в гору». Цена на золото «совершила самый большой скачок за последние шесть недель». Отмечается, что «спотовые цены превысили рекордные уровни 2011 года».

Эксперты связывают рост стоимости золота с тем, что «доллар продолжает ослабевать» из-за проблем между США и Китаем, а также с новыми скачками показателей распространения коронавируса, передает ТАСС.

Накануне цена золота обновила исторический максимум на нью-йоркской бирже Comex.

Впервые в истории доходы России от продажи золота превысили доходы от экспорта газа.