Цена золота обновила исторический максимум

Стоимость тройской унции золота выросла до 1912 долларов, свидетельствуют данные нью-йоркской биржи Comex.

По информации на 2.51 мск, унция стоила 1911,7 доллара. Таким образом, цена обновила исторический максимум 2011 года, составлявший 1911,6 доллара за унцию, передает РИА «Новости».

По данным на 03.03 мск, стоимость поднялась до 1912 долларов, передает ТАСС.

Серебро выросло в цене до 23,405 доллара за унцию.

На днях цена золота впервые за девять лет превысила 1900 долларов.

Доходы России от экспорта золота во втором квартале 2020 года превысили выручку от продажи газа за рубеж. Спрос на золото в ситуации с распространением коронавируса – общемировой тренд.