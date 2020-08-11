Задержан подозреваемый в убийстве невесты в Москве

В московской квартире следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девушки, заявила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

«Установлен и задержан сожитель потерпевшей 1993 года рождения», – передает РИА «Новости» слова Ивановой.

Сейчас с задержанным проводят следственные действия.

Ранее была раскрыта переписка убитой в Москве девушки с женихом.

Напомним, в июле в Басманном районе Москвы был обнаружен труп девушки 1993 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений в области головы, туловища и конечностей. Известно, что 8 августа она планировала выйти замуж за молодого человека, проживающего с ней в одной квартире. Жениха в момент обнаружения трупа дома не оказалось. Полиция возбудила уголовное дело по факту гибели девушки.