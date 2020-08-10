Журналистка белорусского издания получила ранение в ходе протестов в Минске

Журналистка белорусского издания «Наша Нива» Наталья Лубневская ранена резиновой пулей в ходе протестов в Минске, сообщает Sputnik Беларусь.

«Корреспондент пострадала в ходе стычки на Кальварийской. Сейчас Наталья доставлена в Больницу скорой медицинской помощи», – передает РИА «Новости» сообщение Telegram-канала Sputnik Беларусь.

Напомним, в понедельник руководители сразу нескольких российских СМИ, в том числе RT и Daily Storm, сообщили о задержании своих сотрудников в ходе беспорядков в Минске. Также стало известно о задержании военкора Семена Пегова, который выяснял судьбу 33 россиян в Минске. Сотрудники российских СМИ потребовали от президента Белоруссии Александра Лукашенко освободить военного корреспондента, автора проекта WarGonzo Семена Пегова. Сообщалось, что Пегов находится в Центре изоляции правонарушителей в Минске.

На ваш взгляд Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии? Лукашенко

Протестующим



В понедельник вечером российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что российский журналист Семен Пегов, задержанный в Минске, освобожден. На свободу также вышли журналисты Антон Старков и Дмитрий Ласенко из издания Daily Storm.

В понедельник также задерживали корреспондента RT Константина Придыбайло.

Кроме того, в воскресенье группа мужчин в гражданском и масках скрутила журналистов «Дождя» в Минске, после чего сотрудников телеканала увезли в неизвестном направлении. К разрешению ситуации подключилось посольство России в Белоруссии. После этого главред телеканала Тихон Дзядко сообщил об освобождении задержанных в Минске журналистов.

Москва выразила надежду, что власти Белоруссии отнесутся к работе журналистов по выполнению своих редакционных заданий с уважением.

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