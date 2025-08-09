Tекст: Елизавета Шишкова

Жители прифронтовых районов Харьковской области массово выставляют на продажу квартиры и дома по заниженным ценам, передает РИА «Новости».

По данным агентства, предложения о продаже жилья встречаются редко, но в существующих объявлениях указаны крайне низкие цены, что связывают с продвижением линии фронта и ростом напряженности в регионе.

Вблизи города Волчанск жилье можно приобрести только в радиусе от десяти километров. Так, в селе Бугаевка однокомнатная квартира стоит 165 тыс. гривен, что эквивалентно примерно 319 тыс. рублей, а двухкомнатная в селе Высочиновка – 330,6 тыс. гривен или 638 тыс. рублей.

Наибольшее число объявлений относится к Старому Салтову, где трехкомнатная квартира продается за 11 тыс. долларов (около 878 тыс. рублей), а частные дома предлагают в пределах от 2500 до 4500 долларов (от 199,5 до 359 тыс. рублей).

В селе Великий Бурлук однокомнатную квартиру можно купить за 7000 долларов (558 тыс. рублей), а в поселке Боровая аналогичная квартира стоит 6,5 тыс. долларов (518,8 тыс. рублей).

Волчанск называют одним из ключевых оборонительных узлов вооруженных сил Украины на востоке области. Взятие города под контроль может существенно затруднить логистику для украинской армии на этом участке фронта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие заключили в огневой мешок группировку ВСУ под Волчанском в Харьковской области. Украинские военные в Харьковской области столкнулись с серьезными санитарными потерями из-за недостаточной квалификации санинструкторов.