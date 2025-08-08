Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».9 комментариев
ВСУ понесли потери из-за слабой подготовки санинструкторов под Харьковом
В Харьковской области украинские военные столкнулись с серьезными санитарными потерями из-за недостаточной квалификации мобилизованных санинструкторов, обучавшихся по интернет-роликам, рассказали в российских силовых структурах.
ВСУ несут существенные санитарные потери на харьковском направлении из-за низкой квалификации мобилизованных санинструкторов, передает ТАСС. По словам источника в российских силовых структурах, обучение тактической медицине для украинских военнослужащих проводилось в учебном центре исключительно по видеороликам из интернета. Пленные украинские пограничники рассказали, что уровень подготовки в учебных подразделениях был формальным и не соответствовал реальным боевым условиям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России нанесли удар управляемыми авиабомбами по позициям ВСУ в ДНР и Харьковской области. Российские войска освободили населенный пункт Соболевка в Харьковской области. Войска России также установили контроль над селом Поддубное в ДНР.