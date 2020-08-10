Попова оценила ситуацию с коронавирусом среди вернувшихся с курортов россиян

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о незначительном количестве выявленных случаев коронавируса у вернувшихся с российских и с зарубежных курортов граждан России.

«С июля месяца мы ведем мониторинг случаев выявления заболевших, среди вернувшихся с зарубежных и российских курортов», – передает «Интерфакс» слова Поповой.

Как отметила главный санитарный врач России, по показателям интенсивности заболевания, которые используются в эпидемиологии, среди вернувшихся с курортов Кубани, Крыма, Ставрополья, Дагестана, а также с зарубежных курортов, на 10 тыс. человек приходится порядка шести заболевших в среднем по всем регионам.

Она сообщила, что за прошедшую неделю заболел один вернувшийся с отдыха из Испании, один из Казахстана и четыре человека – из Турции.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что в 80 российских регионах наблюдается снижение или стабилизация ситуации с коронавирусом.

15 июля Попова опубликовала постановление, согласно которому прилетевшие вывозными рейсами россияне, а также иностранцы, приезжающие по работе в Россию, должны соблюдать 14-дневную изоляцию.