Оставивший двоих детей в Шереметьево мужчина не признал вину

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край) приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении местного жителя Виктора Гаврилова, который 26 января по прилету в Москву оставил своих детей в аэропорту Шереметьево.

Мужчина обвиняется по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Старший помощник прокурора Хабаровского края Анна Исаева сообщила, что на этапе предъявления обвинительного заключения Гаврилов не признал вину.

«Что касается обвинения в краже, то он заявил, что деньги занял. По детям он не видит состава преступления», – передает «Интерфакс» слова Исаевой.

Обвинительное заключение утверждено 10 июля заместителем прокурора Хабаровского края. Гаврилову грозит наказание в виде лишения свободы до шести лет. Как следует из данных картотеки суда, дело отложено до 3 сентября.

Напомним, в январе он оставил в аэропорту Шереметьево двух мальчиков, пяти и восьми лет. У детей был рюкзак с документами, в числе которых свидетельства о рождении, а также записка от отца.

Было возбуждено уголовное дело. Затем отец детей пришел с повинной. По данным следствия, Гаврилов не только бросил детей, но и избивал их, а также бывшую жену. Кроме того, он украл деньги у знакомой.

Сначала детей передали бабушке в Комсомольске-на-Амуре, позднее – матери, у которой сейчас новая семья. Гаврилов просил уполномоченную по правам ребенка Анну Кузнецову не отдавать сыновей матери.