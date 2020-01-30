Решена судьба брошенных в Шереметьево детей

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что детей, брошенных отцом в Шереметьево, передадут бабушке.

«Мы пришли к единогласному мнению, единогласной позиции, на данный момент – это передача детей бабушке», – передает ТАСС слова Кузнецовой на рабочей встрече с заместителем председателя правительства Хабаровского края Максимом Пешиным, на которой обсуждалась сложившаяся ситуация.

Кузнецова добавила, что мать детей не сказала новому супругу, что у нее «есть родные дети, называла их приемными».

Напомним, в воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту Шереметьево двух мальчиков, пяти и восьми лет. У детей был рюкзак с документами, в числе которых свидетельства о рождении, а также записка от отца.

Было возбуждено уголовное дело. Через некоторое время отец детей пришел с повинной к следователям. Он попросил уполномоченную по правам ребенка Анну Кузнецову не отдавать сыновей матери.

Позже была найдена мать мальчиков. Сообщалось, что она хочет забрать детей в новую семью.