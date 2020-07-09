Медведев оценил условие США присоединить к СНВ-3 другие страны

Ряд новых условий со стороны США, касающихся в том числе присоединения других стран к СНВ-3, делает продление договора практически нежизнеспособным, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Мы готовы продлить договор без всяких условий, на определенные сроки, об этом президент говорил. Но нет, они выдвинули целый ряд новых условий, касающихся, в том числе, присоединения других стран, что делает продление практически нежизнеспособным. Это плохо», – сказал он в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, на сегодняшний день появляются новые виды вооружений, которые тоже нужно обсуждать в рамках СНВ-3, однако со стороны США такого желания не видно.

Также Медведев предупредил, если США будут наращивать ядерные потенциалы, то России придется их нейтрализовывать.

«Если их наращивают наши друзья из-за океана, естественно, нам придется принимать симметричные или асимметричные решения, направленные на то, чтобы эти потенциалы каким-то образом нейтрализовывать», – сказал он.

США настаивают на привлечении КНР к российско-американским переговорам по продлению стратегического договора СНВ-3, Китай заявляет, что не заинтересован в этом.

Напомним, Китай обвинил Вашингтон в угрозе развязывания ядерной войны и предложил США сократить американский ядерный арсенал до уровня Китая.

В июне Пентагон призвал к срочным переговорам с Россией по контролю над вооружениями. В результате 22 июня представители России и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности, обсудив продление Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли оценил консультации как очень конструктивные.

Договор будет в силе до 5 февраля 2021 года, если его до этого срока его не заменят последующим соглашением. Россия предлагает США продлить ДСНВ на пять лет, чтобы за этот срок выработать новый механизм. Представители Вашингтона, как отмечали в Москве, не изъявили желания продлить ДСНВ. Кроме того, СМИ сообщили, что США якобы готовы выйти из СНВ-3.