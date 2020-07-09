Медведев оценил условие США присоединить к СНВ-3 другие страны

Взгляд
9 июля, четверг  |  Последнее обновление — 11:42  |  vz.ru
Разделы

Курс рубля начал вести себя парадоксально

Причины ослабления рубля не внешние, а внутренниеФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Российская валюта оказалась среди сильнее всего упавших по отношению к американскому доллару за последнее время. За месяц курс ослаб на целых четыре рубля. При этом цены на нефть сохраняются примерно на одном уровне, а значит, казалось бы, рубль тоже должен был быть стабилен. Что происходит с российской валютой и каким будет ее курс в ближайшее время? Подробности...
Перейти а раздел…

Сербы устроили коронавирусный майдан

В сербском майдане немало забавных национальных особенностейФото: Koca Sulejmanovic/EPA/ТАСС
Кадры массовых беспорядков и мародерств, к которым мы успели привыкнуть на примере США, теперь поступают из Сербии. Вторую ночь подряд протестующие дерутся с полицией и штурмуют здание парламента, причем небезуспешно. Официальная причина − попытка вернуть в стране карантин, но в реальности все гораздо сложнее − за будущее Балкан идет серьезный торг. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему чешская разведка так ценится Штатами в работе против России

Иван Сафронов по-прежнему не признает себя виновнымФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Заявления о том, что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов работал на чешскую разведку, вызвали у многих почти насмешку – действительно, это ведь не ЦРУ и даже не Моссад. Однако было бы верхом наивности недооценивать спецслужбы Чехии. Почему именно разведки стран Восточной Европы оказались настолько важны для вербовки граждан России? Подробности...
Перейти а раздел…

Зеленский блефует в споре о том, сколько стоит жизнь украинца

Крушение украинского лайнера в окрестностях аэропорта имени имама Хомейни унесло жизни 176 человекФото: Rouzbeh Fouladi/Zuma/Global Look Press
«Украине стоило бы вспомнить, как она себя вела, когда в 2001 году над Черным морем украинской ракетой был сбит российский самолет». Такими словами эксперты комментируют претензии Киева к Тегерану по поводу переговоров о компенсации за жизни украинцев, погибших в катастрофе сбитого Ираном пассажирского лайнера. В чем на самом деле суть разногласий? Подробности...
Перейти а раздел…

Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
Перейти а раздел…

Бороться с гей-пропагандой уже поздно

Сергей Мардан, публицист
Миф о природной гомофобии русских – уже миф. Те, кому сегодня 50-60 лет, выросли и повзрослели в обществе, где эта тема была табуирована. Но для 20–30-летних этой инерции уже не хватило. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Черный лебедь и Белый дом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если американские партии срочно не проведут работу над ошибками, то не исключено, что следующую первую леди США они будут лицезреть не только на официальных мероприятиях, но и на порносайтах. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Что скажет защита в оправдание Ивана Сафронова

Виктор Сокирко, военный корреспондент
Журналист не является носителем секретов, даже пусть он является информированным человеком в той или иной области. Но журналисту никак не добраться до настоящих секретов, представляющих гостайну. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев
    Перейти а раздел…

    Сербы взбунтовались

    Китай нахамил США

    Шесть соборов, менявших веру

      Перейти а раздел…

      Ужесточение карантина вызвало в Сербии беспорядки

      Массовые беспорядки произошли в Сербии – протестующие против карантинных мер жители Белграда попытались взять штурмом парламент страны. Они недовольны, в частности, планами ввести комендантский час
      Подробности...

      На российских пляжах заканчиваются свободные места

      В конце июня – начале июля в России официально открылся курортный сезон. В Краснодарском крае отели и санатории открылись первыми, на крымских курортах это произошло чуть позже. Спрос пока не превысил предложение, но скоро это произойдет, ожидают эксперты – и свободных мест для отдыхающих не останется уже к концу июля
      Подробности...

      В Копенгагене борцы с расизмом осквернили статую Русалочки

      Знаменитая статуя Русалочки, стоящая в порту Копенгагена, в очередной раз подверглась вандализму. На этот раз на ней написали «Расистская рыба» – очевидно, это стало отголоском мировых протестов, начавшихся со смерти в США Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого задержания полицейскими
      Подробности...
      Обсуждение: 11 комментариев
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Существуют ли причины, ради которых вы были бы готовы на сотрудничество с иностранной разведкой против своей страны?
          • Да (указать в комментариях)

          • Нет

          Считаете ли вы допустимым хождение в купальнике в городах в общественных местах во время жары?
          • Да

          • Нет

          Является ли статус музея Айя София в Стамбуле только внутренним делом Турции?
          • Да, полностью

          • Властям Турции следует учитывать общественное мнение за рубежом, поскольку это памятник мирового значения

          • Статус музея Айя София должно решать мировое сообщество

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя от смертельного ДТП?

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Козак рассказал о «театре абсурда» в переговорах с Украиной по Донбассу
              Хабаровский губернатор Фургал задержан по подозрению в организации убийствЕС заступился за задержанных в Крыму исламистов-«украинцев»Польская PGNiG вернула Газпрому 90 млн долларовСМИ рассказали о превосходстве российской С-500 над западными аналогами
              В Москве появился нападающий на женщин маньякВо Франции высмеяли ожидающую нападения России УкраинуКитай заявил о самом серьезном вызове за всю историю отношений с СШАЗеленский блефует в споре о том, сколько стоит жизнь украинца
              Медведев поделился лайфхаком для желающих стать президентомНа Украине объяснили причину окончательной потери Крыма«Российского шпиона» в Японии приговорили к принудительным работамГотово обвинение против Порошенко в совершении тяжкого преступления

              Главная тема


              Сербы устроили коронавирусный майдан

              организация убийств


              Задержанного губернатора Фургала проверяют на причастность к другим тяжким преступлениям

              суд Англии


              Британскому банку разрешили не платить по долгу Вексельбергу из-за санкций США

              статус святыни


              Стало известно о решении Турции превратить Софийский собор в мечеть

              Видео

              русский менталитет


              Квят объяснил отказ встать на колено в знак борьбы с расизмом

              антисемитские высказывания


              Хинштейн отреагировал на пост Навального о евреях

              военная теория


              Чего не хватает Украине для «битвы за Севастополь»

              экспорт газа


              Газпрому больше некуда спешить с достройкой «Северного потока – 2»

              права секс-меньшинств


              Алексей Алешковский: Гомосексуализм как высшая стадия империализма

              дело журналиста


              Виктор Сокирко: Что скажет защита в оправдание Ивана Сафронова

              выборы президента США


              Геворг Мирзаян: Черный лебедь и Белый дом

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Существуют ли причины, ради которых вы были бы готовы на сотрудничество с иностранной разведкой против своей страны?

              Медведев оценил условие США присоединить к СНВ-3 другие страны

              9 июля 2020, 10:42

              Текст: Евгения Шестак

              Версия для печати

              Ряд новых условий со стороны США, касающихся в том числе присоединения других стран к СНВ-3, делает продление договора практически нежизнеспособным, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.

              «Мы готовы продлить договор без всяких условий, на определенные сроки, об этом президент говорил. Но нет, они выдвинули целый ряд новых условий, касающихся, в том числе, присоединения других стран, что делает продление практически нежизнеспособным. Это плохо», – сказал он в интервью «Комсомольской правде».

              По его словам, на сегодняшний день появляются новые виды вооружений, которые тоже нужно обсуждать в рамках СНВ-3, однако со стороны США такого желания не видно.

              Также Медведев предупредил, если США будут наращивать ядерные потенциалы, то России придется их нейтрализовывать. 

              «Если их наращивают наши друзья из-за океана, естественно, нам придется принимать симметричные или асимметричные решения, направленные на то, чтобы эти потенциалы каким-то образом нейтрализовывать», – сказал он. 

              США настаивают на привлечении КНР к российско-американским переговорам по продлению стратегического договора СНВ-3, Китай заявляет, что не заинтересован в этом.

              Напомним, Китай обвинил Вашингтон в угрозе развязывания ядерной войны и предложил США сократить американский ядерный арсенал до уровня Китая.

              В июне Пентагон призвал к срочным переговорам с Россией по контролю над вооружениями. В результате 22 июня представители России и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности, обсудив продление Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли оценил консультации как очень конструктивные.

              Договор будет в силе до 5 февраля 2021 года, если его до этого срока его не заменят последующим соглашением. Россия предлагает США продлить ДСНВ на пять лет, чтобы за этот срок выработать новый механизм. Представители Вашингтона, как отмечали в Москве, не изъявили желания продлить ДСНВ. Кроме того, СМИ сообщили, что США якобы готовы выйти из СНВ-3.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............