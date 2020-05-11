Россия озвучила свои предложения США по СНВ-3

Россия предлагает США продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) на пять лет, за этот срок можно будет выработать новый механизм, заявил замглавы c.

«Считаем, что ДНСВ, надежно обеспечивавший предсказуемость в сфере ракетно-ядерных вооружений на протяжении целого десятилетия, заслуживает того, чтобы быть продленным на пятилетний срок, в течение которого, возможно, получится выработать новый или усовершенствовать существующий механизм в сфере контроля над вооружениями», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что в Москве не видят готовности Вашингтона «позитивно откликнуться на призыв» о продлении СНВ-3 без предварительных условий.

При этом контакты двух стран по этой теме «не прерываются», подчеркнул Рябков.

На прошлой неделе Рябков заявил, что представители Вашингтона в ходе последних телефонных контактов с руководством России не изъявили желания продлить ДСНВ.

Позже в США заявили, что вряд ли согласятся продлить СНВ–3 без участия Китая в переговорах.

Газета ВЗГЛЯД писала о требованиях США для продления важнейшего договора.