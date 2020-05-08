МИД сообщил о нежелании США продлить ДСНВ

Американская сторона в ходе последних телефонных контактов с руководством России не изъявила желания продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Нет, о такой готовности мы от них не услышали», – заявил Рябков, отвечая на вопрос, ответила ли американская сторона в ходе последних контактов на высоком и высшем уровне положительно на ноту Москвы о продлении ДСНВ, передает РИА «Новости».

По его словам, «вопросы, связанные с продлением действующего договора по СНВ, ставятся с российской стороны вполне определенно, последовательно». «Наша позиция известна, она предельно открытая: мы готовы продлить договор», – добавил дипломат.

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео 6 мая обсудили проблематику глобальной безопасности. Лавров в ходе беседы вновь высказался в пользу продления истекающего в феврале 2021 года Договора о СНВ. На следующий день, 7 мая, состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

До этого зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что США постоянно создают препятствия для продления СНВ-3, словно пытаясь сорвать продление документа.

Также сообщалось о приостановке Россией и США инспекций в рамках СНВ-3.