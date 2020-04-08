Россия заподозрила США в намерении сорвать продление СНВ-3

Соединенные Штаты постоянно создают препятствия для продления действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), складывается впечатление, что Вашингтон стремится сорвать продление документа, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев напомнил, что Россия неоднократно ставила вопрос о продлении действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) после 5 февраля 2021 года. «Однако американские партнеры постоянно создают для этого все новые и новые препятствия. Абсолютно нереалистичной выглядит позиция Госдепартамента США о присоединении к СНВ-3 Китая и о распространении договора в нынешнем виде на новейшие российские вооружения», – подчеркнул зампред Совбеза в колонке для ТАСС.

По мнению зампредседателя Совета безопасности России, «складывается впечатление, что Вашингтон стремится «заболтать» и сорвать продление документа, который чрезвычайно важен для поддержания стратегической стабильности в мире».

Медведев констатировал, что последние годы оказались крайне непростыми для сферы контроля за вооружениями. «В частности, весьма тревожным сигналом стал развал по инициативе США Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)», – указал зампред СБ России.

Он подчеркнул, что Москва неоднократно обращала внимание и «на несоблюдение Вашингтоном ряда положений СНВ-3», при том что этот договор «остается единственным международным соглашением, ограничивающим гонку стратегических наступательных вооружений». Россия же, продолжил Медведев, полностью выполнила свои обязательства по сокращению СНВ к 5 февраля 2018 года.

«Наша позиция, озвученная президентом Владимиром Путиным, остается неизменной: Россия не заинтересована в гонке вооружений и готова продлить СНВ-3 незамедлительно, без предварительных условий. Однако США не стремятся, как десять лет назад, вести серьезный, честный и профессиональный диалог», – подчеркнул Медведев.

Он обратил внимание, что «продление договора могло быть дать время на разработку новой, возможно даже многосторонней системы контроля над стратегическими вооружениями». Но если же СНВ-3 прекратит свое существование, это будет иметь крайне серьезные последствия для международной безопасности, предупредил замглавы Совбеза России.

Ранее стало известно о приостановке Россией и США инспекций в рамках СНВ-3.

Напомним, в конце февраля руководитель стратегического командования ВС США Чарльз Ричард на слушаниях в Конгрессе признал соблюдение Россией СНВ-3, а также нереализуемость с технической точки зрения системы ПРО, предназначенной для защиты «от атаки с использованием межконтинентальных баллистических ракет со стороны России».

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