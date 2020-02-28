Американский генерал указал на бессмысленность «антироссийской» системы ПРО

Создание США системы ПРО, предназначенной для защиты от России, было бы нереализуемо с технической точки зрения, заявил глава Стратегического командования вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард.

«Наши нынешние системы противоракетной обороны предназначены для того, чтобы защитить нас от стран-изгоев, и намеренно сделаны так, чтобы не пересекаться со стратегическими [средствами] сдерживания России и Китая», – передает ТАСС ответ Ричарда на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США на вопрос, предназначена ли система ПРО США для защиты «от атаки с использованием межконтинентальных баллистических ракет со стороны России».

«Потому что у нас просто нет достаточного количества противоракет, чтобы перехватить такое число [ракет]?» – спросил на это конгрессмен Сет Мултон (демократ от штата Массачусетс).

«Это не только технически нереализуемо и затратно, но также вызывает серьезные вопросы с точки зрения стратегической стабильности», – пояснил американский адмирал.

Напомним, Пентагон признал наличие проблем в системе ПРО США.

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