В Татарстане обвалилась часть фасада загоревшегося ТЦ «Панорама»

У торгового центра «Панорама» в татарстанском Альметьевске обвалилась часть горящего фасада, сообщил источник в экстренных службах.

«В результате пожара часть фасада ТЦ «Панорама» обвалилась. Сведения о пострадавших не поступали», – сказал собеседник ТАСС.

Пожар распространился по фасаду здания, пожарные оперативно локализовали возгорание, по данным ГУ МЧС, в момент ЧП посетителей внутри ТЦ не было.

ТЦ расположен в центре города, в нем есть фудкорт, рестораны, кинотеатр и множество магазинов.

В ходе обрушения строящегося ТЦ в городе Зуевке Кировской области погибли три строителя. Площадь обрушения составила 250 квадратных метров, причиной обрушения могло послужить нарушение при строительстве. Следователи задержали индивидуального предпринимателя и бригадира в рамках расследования уголовного дела по факту гибели рабочих.