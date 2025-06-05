Астроном объяснил появление светящихся объектов над Астаной вечером

Астроном Якушечкин назвал сгоревшие над Астаной объекты фрагментами спутника

Tекст: Ирма Каплан

«На видео хорошо видно событие, связанное с вхождением в атмосферу Земли и последующим разрушением какого-то космического объекта искусственного происхождения», – пояснил астроном Якушечкин РИА «Новости».

По словам эксперта, объекты не были метеоритами, поскольку сейчас активных метеорных потоков нет. Характер разрушения и фрагментации свидетельствует о том, что это не монолитный метеороид, а спутник или часть ракеты, состоящая из множества деталей.

Якушечкин отметил, что причиной разрушения космического аппарата могла стать сильная магнитная буря, вызванная недавней вспышкой на Солнце. Волна солнечной плазмы могла столкнуть низкоорбитальный спутник, например Starlink, к атмосфере, вызвав его разрушение.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в небе над Астаной появились необычные светящиеся объекты. Минобороны республики выступило с заявлением по этому поводу, свое видение ситуации представило еще одно министерство страны.