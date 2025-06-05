  • Новость часаМинобороны Казахстана экстренно прокомментировало появление в небе светящихся объектов
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    НАТО утвердило планы крупнейшего усиления военных возможностей альянса
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    Луговой: Спецслужбы Лондона прикрывались «Британским советом» как ширмой
    Конгрессмены проинструктировали Зеленского по правилам общения с Трампом
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Диалог Путина и Трампа решает стратегическую проблему

    После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва и Вашингтон обсудили неизбежное для Киева

    Напав на аэродромы со стратегической авиацией, киевский режим атаковал не только Россию. Он напал еще и на Соединенные Штаты, а также нанес серьезнейший удар по всей системе стратегической стабильности в мире, которая поддерживается между ядерными странами.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Ответ на украинские атаки будет масштабным

    Предположение, которое напрашивается в контексте неожиданных телефонных разговоров Путина с Трампом и папой римским: ответ Киеву будет столь масштабным, что о нем следует предупредить наиболее влиятельных западных лидеров.

    9 комментариев
    5 июня 2025, 21:57 • Новости дня

    Минобороны Казахстана экстренно прокомментировало появление в небе светящихся объектов

    В небе над городами Казахстана замечены многочисленные быстролетящие светящиеся объекты

    Минобороны Казахстана экстренно прокомментировало появление в небе светящихся объектов
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В небе над Астаной появились необычные светящиеся объекты. Минобороны республики выступило с заявлением по этому поводу. Свое видение ситуации представило еще одно министерство страны.

    Жители Астаны заметили в небе странные светящиеся объекты, аналогичные тем, что наблюдали в прошлом году в Алматы, Талдыкоргане и Конаеве, передают «Новости Казахстана».

    В Министерстве обороны заявили, что фактов нарушения воздушного пространства на территории Казахстана не зафиксировано. В ведомстве отметили, что это явление похоже на вход в атмосферу обломков космического аппарата или метеоритный поток, которые обычно полностью сгорают в плотных слоях атмосферы.

    Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности уточнило, что по данным международных организаций, следящих за космическим мусором, в этот период были зарегистрированы три события, которые могли вызвать подобный эффект: разгонный блок китайской ракеты ZQ-2E, спутник STARLINK-1631 (SpaceX) и разгонный блок японской ракеты H-2A R/B. В министерстве подчеркнули, что крупные объекты почти всегда сгорают в атмосфере, а угрозы для граждан нет.

    Власти призвали сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации. Специалисты продолжают изучать явление и обещают в ближайшее время опубликовать подробные разъяснения.

    Ранее пилоты самолета авиакомпании «Россия» заметили в небе неопознанный летающий объект во время рейса из Ижевска в Москву.

    В феврале в аэропорту Турции приостановили полеты из-за светящегося НЛО.

    В прошлом году дежурная пара истребителей МиГ-29 ВВС Сербии поднималась по тревоге для перехвата неопознанного летающего объекта в 100 км к западу от Белграда.

    5 июня 2025, 07:15 • Новости дня
    Рябков: Поврежденные ВСУ российские самолеты будут восстановлены
    Рябков: Поврежденные ВСУ российские самолеты будут восстановлены
    @ Сергей Ильницкий/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Самолеты России, получившие повреждения в результате атаки ВСУ 1 июня, будут восстановлены, так как техника не была уничтожена, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Замминистра отметил, что техника, о которой идет речь, не была уничтожена, а именно повреждена, и подлежит восстановлению. передает ТАСС.

    Рябков добавил, что перечень этой техники не всегда полностью регулируется международными соглашениями, а договор СНВ в настоящее время приостановлен российской стороной.

    Замминистра также подчеркнул, что заявления Киева о результатах атаки абсолютно несостоятельны и призвал опираться исключительно на официальные данные Минобороны России.

    Напомним, 1 июня на военных аэродромах в нескольких регионах России произошли атаки с использованием FPV-дронов.

    Минобороны заявило о совершении киевским режимом атак на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях с помощью FPV-дронов.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «теракт» и объявили в розыск Артема Тимофеева, уроженца Украины.

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    5 июня 2025, 09:33 • Новости дня
    Спецназ жестко подавил бунт мобилизованных в Киеве
    Спецназ жестко подавил бунт мобилизованных в Киеве
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В территориальном центре комплектования Киева группа мобилизованных устроила беспорядки, которые были жестко подавлены сотрудниками спецназа и полиции, применившими силу.

    Инцидент произошел в одном из киевских территориальных центров комплектования, передает ТАСС. Согласно публикации издания «Страна», мужчины, подвергшиеся насильственной мобилизации, вступили в конфликт с руководством военкомата и пытались забаррикадировать дверь, подстрекая других к вооруженному сопротивлению.

    Бунт привел к вызову спецназа и сил правопорядка, которые применили дубинки против участников беспорядков, уложив их на пол. В телеграм-канале издания появилось видео происходящего.

    «Страна» сообщила, что в этом же военкомате ранее фиксировали издевательства над мобилизованными: одного мужчину привязывали к батарее, другого избивали, когда он был пристегнут к кровати.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник военкомата в Харькове ударил мужчину при проверке документов. В Верховной раде назвали сумму откупа от призыва в Киеве. Украинские военнопленные пообещали мстить за принудительную мобилизацию.

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    4 июня 2025, 12:18 • Видео
    Украина решила, что у нее появился шанс

    «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

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    5 июня 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин цитатой Тютчева призвал Европу научиться уважать Россию

    Путин процитировал слова Тютчева о важности взаимного уважения России и Европы

    Путин цитатой Тютчева призвал Европу научиться уважать Россию
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент РФ Владимир Путин подчеркнул значение слов поэта Федора Тютчева о том, что уважение между Россией и Европой должно быть обоюдным, и процитировал его высказывание.

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка напомнил слова поэта Федора Тютчева, передает сайт Кремля. Путин отметил, что Тютчев был истинным патриотом и мудрым человеком, чье наследие выходит за рамки стихотворных форм.

    Глава государства процитировал слова поэта, обращенные к европейцам о необходимости уважения России: «Россия готова уважать вашу историческую законность. Но и вы, со своей стороны, научитесь уважать нас в нашем единстве и силе».

    Путин подчеркнул, что эти слова актуальны и сегодня, и напомнил, что Тютчев писал их применительно к отношениям между Россией и Германией, но по сути обращался ко всем европейцам.

    На ваш взгляд
    Сколько книг вы прочитали за последний год?







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    5 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин провел заседание Совета по поддержке русского языка.

    На заседании была представлена информация о создании государственной концепции по развитию и преподаванию русского языка.

    Путин заявил, что этот документ призван защитить русский язык как доминанту общероссийской гражданской идентичности.

    Коментарии (16)
    5 июня 2025, 17:54 • Новости дня
    Путин согласился с предложением популяризировать русский язык через филиалы НЦ «Россия»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин одобрил инициативу создать пространства для популяризации русского языка в филиалах Национального центра «Россия», первый из которых откроется во Владивостоке.

    Владимир Путин поддержал предложение советника президента Елены Ямпольской о создании специальных пространств, посвященных русскому языку, в филиалах Национального центра «Россия». В Telegram-канале центра отмечается, что подобная площадка востребована во Владивостоке, где этой осенью планируется открытие первого филиала центра.

    Заведующая кафедрой русского языка как иностранного Дальневосточного федерального университета Лилиана Воронова сообщила, что пространство во Владивостоке может получить название «Русское слово на Тихом океане». Она добавила: «Иностранцы, посетив Россию, хотят вернуться на свою родину с некоторым запасом выученных русских слов. Такое знакомство с русским языком становится для них стимулом к получению образования в России».

    Воронова уточнила, что речь идет о создании интерактивных площадок, где смогут проходить различные мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и освещение событий в разных форматах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о подготовке государственной концепции по развитию и преподаванию русского языка. Новый документ направлен на защиту русского языка как основы общероссийской гражданской идентичности.

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    5 июня 2025, 09:20 • Новости дня
    ФСБ назвала Британию основным источником мировых кризисов

    ФСБ обвинила Британию в разжигании мировых кризисов и войн

    ФСБ назвала Британию основным источником мировых кризисов
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Лондон рассматривается как один из главных провокаторов мировых конфликтов, ослабляющий не только противников, но и собственных союзников, сообщила ФСБ.

    ФСБ заявила, что Великобритания является ключевым источником мировых кризисов, провокаций и разжигания войн, передает РИА «Новости».

    В ведомстве отметили, что Лондон не только организует государственные перевороты, но и ослабляет собственных союзников, стравливая нации и препятствуя урегулированию конфликтов, к началу которых сам имеет отношение.

    По информации ФСБ, Британский совет (признан нежелательной организацией в России) участвует в секретных операциях, маскируемых под помощь в урегулировании конфликтов, продвижение молодых политиков и распространение западных нетрадиционных ценностей.

    Федеральная служба безопасности России сообщила, что культурные и образовательные проекты Британии впоследствии используются для вмешательства во внутренние дела других стран, что угрожает их суверенитету и территориальной целостности.

    Генпрокуратура признала деятельность Британского совета нежелательной на территории России.

    Организация является основным инструментом влияния Лондона. По данным ФСБ, Британский совет задействуют спецслужбы Британии в секретных проектах, направленных на подрыв суверенитета независимых государств.

    ФСБ установила участие организации в операциях западных спецслужб, в том числе под видом помощи в разрешении конфликтов, продвижения молодых политиков и навязывания западных нетрадиционных ценностей.

    В стратегическом оборонном обзоре Британии Россию называют «непосредственной и насущной угрозой» для Соединенного Королевства.

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    5 июня 2025, 02:30 • Новости дня
    Пашинян назвал отказ от российских пограничников примером независимости

    Премьер Армении: Мы потеряли часть родины, но обрели государство

    Пашинян назвал отказ от российских пограничников примером независимости
    @ Roman Naumov/URA.RU//Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе лекции в Ереванском госуниверситете заявил, что проигранная война с Азербайджаном позволила приобрести более суверенное, независимое и самостоятельное государство.

    «Знаете, что я понял? То, что в результате 44-дневной войны мы потеряли часть нашей родины, но при этом обрели государство, которое более суверенное, более независимое, более самостоятельное», – приводит слова Пашиняна агентство «Новости Армении».

    Армянский премьер напомнил, что с 1 марта 2025 года на всех пограничных пунктах пропуска Армении службу несут пограничные войска республики вместо российских военных. Это решение было принято им в только 2024 году, так как раньше это было невозможно по ряду причин. Он добавил, что подобные перемены становятся символом приобретения нового суверенитета, самостоятельности и зрелости государства.

    «Мы выразили благодарность Российской Федерации за оказанную поддержку, но при этом сказали: мы стали более зрелыми как государство и можем сами контролировать наши пограничные пункты. <...> Наша история предыдущего периода – это не история потерь, а история приобретений, потому что мы получили шанс иметь долговечное государство. Сейчас от нас зависит, получим мы это государство или нет», – резюмировал Пашинян.

    На идею главы армянского правительства о том, что нет худа без добра даже в вопросе государственности, откликнулся политолог Федор Лукьянов.

    «По этой логике еще пару частей родины потерять, и суверенитет вообще будет, как скала!» – заметил он в Telegram-канале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале июня лидеры России и Армении в ходе телефонного разговора подтвердили намерение укреплять стратегическое партнерство.

    До этого Пашинян заявлял, что готов запустить реформу конституции страны, если суд выступит против мирного соглашения с Азербайджаном.

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    5 июня 2025, 07:32 • Новости дня
    Появились детали о бизнесе фигуранта атаки на аэродром в Иркутской области

    Tекст: Александра Юдина

    У Артема Тимофеева, связанного с атакой на аэродром «Белая», обнаружили регистрацию компании в Краматорске десять лет назад.

    Согласно регистрационным документам, Тимофеев занимался оформлением бизнеса на Украине. В частности, сообщается, что около десяти лет назад он зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью в Краматорске, передает РИА «Новости».

    В документах также указывается, что деятельность компании была связана с транспортными перевозками и торговлей. Отмечается, что официально компания продолжала существовать и после смены владельцев в последующие годы.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «теракт». Артем Тимофеев, по предварительным данным, уроженец Украины, сейчас находится в розыске.

    Администрация города Усть-Кут в Иркутской области подтвердила, что 37-летний Артем Тимофеев разыскивается как подозреваемый. Сам Тимофеев, по данным следствия, в момент атаки находился за границей вместе с женой – пара отмечала девятую годовщину брака, предположительно, в Казахстане. В Челябинске нашли квартиру, где проживал возможный участник атаки беспилотника.

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    5 июня 2025, 14:35 • Новости дня
    Хинштейн назвал «чрезвычайной» ситуацию с коррупцией в Курской области
    Хинштейн назвал «чрезвычайной» ситуацию с коррупцией в Курской области
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация с коррупцией в Курской области является чрезвычайной, власти планируют при поддержке депутатского корпуса решительно бороться с нарушениями, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    Ситуация с коррупцией в Курской области является чрезвычайной, заявил врио губернатора Александр Хинштейн на заседании Курской областной думы, передает РИА «Новости».

    По его словам, эта проблема остается одной из ключевых для региона, и текущая обстановка подтверждает наличие серьезных трудностей в борьбе с коррупцией.

    Хинштейн подчеркнул, что многочисленные обращения граждан подтверждают высокий уровень коррупционных проявлений.

    Врио губернатора пообещал привлекать к решению проблемы все здоровые силы, в первую очередь депутатский корпус, и заверил, что борьба с коррупцией будет вестись самым решительным образом.

    Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что бывшие руководители и подрядчики обвиняются в незаконном присвоении более 4 млрд рублей, предназначенных для строительства оборонительных сооружений.

    Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова обвинили в мошенничестве, связанном с растратой бюджетных средств, предназначенных для строительства опорников пограничной службы на границе с Украиной.

    Администрация Курской области составила перечень из более чем 70 сотрудников органов власти и подведомственных учреждений, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности или освобожденных по нереабилитирующим причинам.

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    5 июня 2025, 02:44 • Новости дня
    Стало известно о высокопоставленных европейцах в кулуарах переговоров в Стамбуле
    Стало известно о высокопоставленных европейцах в кулуарах переговоров в Стамбуле
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Высокопоставленные представители правительств Франции, Великобритании и Германии присутствовали в кулуарах второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.

    «В кулуарах последнего раунда в Стамбуле были европейцы. Причем не рядовые дипломаты или эксперты, а высокопоставленные представители правительств трех ведущих европейских держав – Великобритании, Франции и ФРГ. <…> Киев настаивал на получении [меморандума] заранее. Видимо для этого там и сидели представители европейских стран», – приводит слова Чижова ТАСС со ссылкой на эфир «Первого канала».

    По его словам, когда российский меморандум появился в ходе переговоров, смысл присутствия европейских представителей был утрачен, так как ни украинская делегация, ни их европейские партнеры не могли моментально реагировать на предложения России.

    Напомним, второй раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в Стамбуле 2 июня. Они длились чуть больше часа, делегации общались на русском языке и обменялись документами по вопросам урегулирования конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выразил недоумение по поводу инициативы Киева о переговорах, учитывая продолжающиеся удары по гражданской инфраструктуре в России.

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    5 июня 2025, 12:55 • Новости дня
    В Приморье жена раненого бойца СВО вывезла ценные вещи из квартир и подала на развод

    Tекст: Вера Басилая

    Раненый участник спецоперации из Приморья по возвращении с реабилитации обнаружил, что супруга вывезла ценные вещи и документы из обеих его квартир.

    Военнослужащий отметил в видеообращении, что после начала СВО добился материального роста, но весной 2024 года получил третье ранение. По его словам, супруга обещала поддерживать его и взяла часть компенсации, предназначенной для реабилитации, передает Lenta.Ru.

    Далее женщина продала автомобиль мужа и настояла на разводе, потребовав половину его имущества. Боец отказался выполнять требования, его реабилитация затянулась на год. Вернувшись, он обнаружил, что жена вывезла из обеих его квартир все ценное имущество и забрала документы.

    Мужчина подчеркнул, что его ситуация не уникальна: по его словам, с подобными проблемами сталкиваются и другие военнослужащие, проходящие лечение после ранений.

    Ранее в Тульской области освободили ветерана СВО и еще девять человек, которых удерживали в рабстве у цыган.

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    5 июня 2025, 18:19 • Новости дня
    Эксперты МАГАТЭ оказались на ЗАЭС во время атаки дронов ВСУ

    Инспекторы МАГАТЭ находились на площадке ЗАЭС при ударе дронов ВСУ

    Эксперты МАГАТЭ оказались на ЗАЭС во время атаки дронов ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Специалисты по ядерной безопасности в момент атаки дронов ВСУ присутствовали непосредственно на территории Запорожской атомной электростанции, что подтвердили представители объекта.

    Во время атаки украинских беспилотников на учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС эксперты Международного агентства по атомной энергии находились на территории самой станции, сообщает ТАСС. Директор по коммуникациям Евгения Яшина отметила, что дроны атаковали здание центра, где расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

    По ее словам, инспекторы МАГАТЭ будут официально проинформированы о новых ударах по инфраструктуре ЗАЭС со стороны украинских военных. Представители станции подчеркнули, что в момент происшествия эксперты находились в непосредственной близости от атакованных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе уникального тренажерного центра Запорожской АЭС неоднократно происходили атаки дронов ВСУ, но никто не пострадал.

    Работа Запорожской АЭС продолжалась в штатном режиме, несмотря на перебои с энергоснабжением в Энергодаре из-за атак беспилотников ВСУ.

    Радиционный фон на станции оставался в норме, несмотря на полное отключение электроснабжения в Запорожской области во время атаки.

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    5 июня 2025, 03:49 • Новости дня
    Трамп подписал указ о запрете на въезд в США гражданам 12 стран

    Трамп запретил въезд в США гражданам нескольких государств

    Трамп подписал указ о запрете на въезд в США гражданам 12 стран
    @ Пресс-служба Белого дома/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп возобновляет политику запрета, действовавшего со времен его первого президентского срока, подписав в среду вечером указ, запрещающий въезд в страну из ряда стран, пишет Los Angeles Times.

    «Эти страны включают Афганистан, Бирму, Чад, Республику Конго, Экваториальную Гвинею, Эритрею, Гаити, Иран, Ливию, Сомали, Судан и Йемен. В дополнение к запрету, который вступает в силу в понедельник в 12.01 по восточному времени, будут введены усиленные ограничения для посетителей из Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы», – сказано в материале Los Angeles Times.

    Список составлен на основе указа Трампа от 20 января, согласно которому Госдепартамент и Министерство внутренней безопасности, а также директор национальной разведки должны составить отчет о «враждебном отношении» к США перспективах нацбезопасности от въезда в страну граждан из определенных стран.

    «Указ содержит исключения для законных постоянных резидентов, существующих владельцев виз, определенных категорий виз и лиц, въезд которых служит национальным интересам США», – говорится в опубликованном на сайте Белого дома указе.

    «Я должен действовать так, чтобы защитить национальную безопасность и национальные интересы Соединенных Штатов и их народа», – приводит газета выдержку из заявления Трампа.

    Во время своего первого президентского срока Трамп в январе 2017 года издал указ, запрещающий въезд в США гражданам семи преимущественно мусульманских стран:  Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, администрация президента Трампа уже в марте  рассматривала возможность ужесточить въезд в страну гражданам из 43 государств.

    До этого, в январе, президент США подписал указ, запрещающий въезд нелегальным мигрантам через южную границу страны.

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    5 июня 2025, 13:08 • Новости дня
    Кремль заверил в неотвратимости ответа Украине на удары по аэродромам
    Кремль заверил в неотвратимости ответа Украине на удары по аэродромам
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кремль обозначил, что решение о времени и способе ответа России на удары по аэродромам будет принимать военное командование с учетом ситуации.

    Россия ответит на атаку Киева по аэродромам в сроки и способом, которые военные сочтут целесообразными, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков сообщил журналистам: «Таким [образом] и тогда, как и когда посчитают целесообразным наши военные».

    Пресс-секретарь Кремля также подтвердил, что Владимир Путин во время разговора с Дональдом Трампом заявил о намерении Москвы дать ответ на удары по аэродромам. На вопрос о достоверности заявления Трампа Песков ответил: «Да, действительно».

    По словам представителя Кремля, детали реакции остаются за военным командованием, которое будет самостоятельно определять формат и сроки ответа.

    Дональд Трамп сообщил, что в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин пообещал ответить на атаку Киева по российским военным аэродромам.

    Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что удары по российским аэродромам были направлены на изменение отношения американских политиков и оказали влияние на риторику в США.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российские самолеты, поврежденные в результате атаки ВСУ 1 июня, будут восстановлены, поскольку техника не была уничтожена.

    Коментарии (25)
    5 июня 2025, 17:23 • Новости дня
    Путина впечатлило выступление завкафедрой ДВФУ в защиту буквы Ё

    Путин эмоционально отреагировал на призыв считать букву Ё национальным достоянием

    Путина впечатлило выступление завкафедрой ДВФУ в защиту буквы Ё
    @ Кремль. Новости/RUTUBE

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На заседании Совета по поддержке русского языка завкафедрой русского языка ДВФУ Лилиана Воронова заявила о необходимости особого отношения к букве Ё как национальному достоянию. Президент РФ Владимир Путин эмоционально отреагировал на это предложение.

    Во время заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ заведующая кафедрой русского языка ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» Лилиана Воронова призвала обратить особое внимание на букву Ё, передает ТАСС.

    Она подчеркнула: «Я очень люблю букву Ё и считаю, что мы должны ей уделить соответствующее внимание, как нашему национальному достоянию».

    Президент России Владимир Путин эмоционально отреагировал на эту идею.

    Напомним, Путин назвал русский язык ключевой опорой и доминантой общероссийской идентичности. Путин также выступил за сохранение чистоты русского языка и поддержал использование кириллицы вместо латиницы.

    Кроме того, глава государства предложил ежегодно отмечать День языков народов России 8 сентября, в день рождения поэта Расула Гамзатова.

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    Сколько книг вы прочитали за последний год?







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    5 июня 2025, 11:10 • Новости дня
    В Воронежской области остановлены поезда из-за повреждения железнодорожного полотна
    В Воронежской области остановлены поезда из-за повреждения железнодорожного полотна
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Движение нескольких поездов на юге Воронежской области было приостановлено после обнаружения повреждения железнодорожного полотна, пострадавших нет, сообщил губернатор области Александр Гусев.

    О повреждении железнодорожного полотна и остановке нескольких поездов на юге Воронежской области сообщил губернатор региона, сообщается в Telegram-канале Гусева.

    Инцидент произошел на одном из участков железной дороги, что вынудило временно приостановить движение поездов.

    Губернатор региона подчеркнул, что в результате происшествия пострадавших нет.

    Машинист пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Калининград – Адлер, первым заметил неисправность на путях и остановил состав. На данный момент поезд продолжает находиться на месте происшествия, сообщает «Вести Воронеж».

    Ранее во время расследования подрыва железнодорожного моста под Брянском эксперты обнаружили не сработавшую бомбу с примерно десятью кг пластиковой американской взрывчатки С-4.

    Следственный комитет квалифицировал подрывы на железной дороге в Брянской области как теракт.

    Напомним, пассажирский поезд сошел с рельсов из-за обрушения в результате подрыва автомоста в Брянской области, в результате чего погибли семь человек, а более 100 получили ранения.

    Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим, совершивший подрывы мостов в Брянской и Курской областях, перерождается в террористическую организацию.

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