Минобороны Казахстана экстренно прокомментировало появление в небе светящихся объектов

В небе над городами Казахстана замечены многочисленные быстролетящие светящиеся объекты

Tекст: Вера Басилая

Жители Астаны заметили в небе странные светящиеся объекты, аналогичные тем, что наблюдали в прошлом году в Алматы, Талдыкоргане и Конаеве, передают «Новости Казахстана».

В Министерстве обороны заявили, что фактов нарушения воздушного пространства на территории Казахстана не зафиксировано. В ведомстве отметили, что это явление похоже на вход в атмосферу обломков космического аппарата или метеоритный поток, которые обычно полностью сгорают в плотных слоях атмосферы.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности уточнило, что по данным международных организаций, следящих за космическим мусором, в этот период были зарегистрированы три события, которые могли вызвать подобный эффект: разгонный блок китайской ракеты ZQ-2E, спутник STARLINK-1631 (SpaceX) и разгонный блок японской ракеты H-2A R/B. В министерстве подчеркнули, что крупные объекты почти всегда сгорают в атмосфере, а угрозы для граждан нет.

Власти призвали сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации. Специалисты продолжают изучать явление и обещают в ближайшее время опубликовать подробные разъяснения.

Ранее пилоты самолета авиакомпании «Россия» заметили в небе неопознанный летающий объект во время рейса из Ижевска в Москву.

В феврале в аэропорту Турции приостановили полеты из-за светящегося НЛО.

В прошлом году дежурная пара истребителей МиГ-29 ВВС Сербии поднималась по тревоге для перехвата неопознанного летающего объекта в 100 км к западу от Белграда.