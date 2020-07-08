Жителей Магадана возмутил памятник Ленину с шипами на голове

В Магадане коммунальные службы установили шипы на памятник Владимиру Ленину, чтобы птицы не садились на монумент. Однако новый внешний вид статуи возмутил местных жителей.

Шипы установили на голову и плечи вождя пролетариата. В Союзе коммунистической молодежи раскритиковали это решение. Шипы вызвали возмущение и у местных жителей, передает ФАН.

По мнению секретаря организации коммунистов Дениса Зоммера, такой «кустарный» способ не поможет бороться с птицами, шипы лишь нарушают эстетический облик памятника.

Зоммер выразил уверенность, что иголки с памятника необходимо убрать.

При этом он отметил, что в действиях коммунальщиков нет никакой политической подоплеки – они некачественно выполнили распоряжение администрации Магадана, передает телеканал «360».

Мэр города Юрий Гришан поручил убрать шипы, назвав это «кощунством». Памятнику уже вернули его прежний вид.

Между тем пользователей Сети шипы на памятнике только рассмешили. Они отмечают, что теперь Ленин стал больше похож на панка или Пинхеда из фильма «Восставшие из ада», передает «Ридус».

Ранее телеведущий и журналист Дмитрий Киселев заявил, что количество памятников Владимиру Ленину в России «непропорционально зашкаливает».