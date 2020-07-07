Патрушев счел нелепыми утверждения о «сговоре» России с талибами

Москва никогда не сотрудничала с запрещенным в России движением «Талибан», о сговоре с талибами говорят только те, кто плохо разбирается в обстановке в Афганистане или намеренно искажает факты, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

Патрушев заявил, что это «нелепые утверждения», которые «могут озвучивать только те, кто плохо разбирается в обстановке в Афганистане или намеренно искажает реальное положение дел в регионе», передает газета «Аргументы и факты».

Он отметил, что «если расставить все по своим местам, то именно США стояли у истоков движения «Талибан».

«Одна из самых продолжительных и дорогостоящих операций в истории ЦРУ, проводившаяся в 1980-х годах под кодовым наименованием «Циклон», была направлена на финансовую и военную поддержку афганских моджахедов, которые потом составили костяк террористических сил не только в Афганистане, но и во всем регионе. Речь шла о миллиардах долларов», – напомнил Патрушев.

Так, например, хорошо известны откровения бывшего советника президента США по нацбезопасности Збигнева Бжезинского, признавшего, что Вашингтон спонсировал афганских террористов в угоду собственным геополитическим амбициям.

«Россия, напротив, никогда не сотрудничала с «Талибаном». Более того, в 2003 году по решению Верховного суда данная группировка официально признана в России террористической», – напомнил он.

По словам секретаря Совета безопасности, «следует помнить и о том, что российские и американские спецслужбы сотрудничают по широкому спектру направлений», а борьба с терроризмом – «та сфера, где есть конкретные практические результаты».

«В связи с этим любые утверждения о том, что наша страна вступила с талибами в сговор, тем более с целью убийства американских военнослужащих, не имеют под собой никаких оснований», – сказал он.

«Хотелось бы верить, что в дальнейшем американские СМИ будут более ответственно подходить к своим публикациям и не станут провоцировать дополнительную напряженность в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Остается лишь надеяться, что впредь американские политические круги будут решать свои внутренние проблемы, не пытаясь заработать предвыборные очки за счет России», – резюмировал Патрушев.

Напомним, американское издание The New York Times выступило с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане».

При этом источники NYT в американском разведывательном сообществе заявили, что ЦРУ и национальный контртеррористический центр при аппарате директора нацразведки сочли эти данные информацией «средней надежности».

В Кремле назвали ложью материал о «сговоре». В Белом доме назвали статью безосновательной.