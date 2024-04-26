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Володин предложил закрепить ответственность за демографию за одним министерством
Володин предложил Голиковой закрепить ответственность за демографию за одним министерством
Вопрос демографии является судьбоносным для России, поэтому стоит закрепить ответственность за реализацию демографической политики и вопросов поддержки семей за одним министерством, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, с таким предложением он обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой.
«Давайте мы этот вопрос закрепим, чтобы был ответственный министр, ответственное министерство, потому что политика в этой сфере будет тогда координироваться этим ведомством. Иначе у нас получится так, что отвечают все, но ответственного не найти», – передает его слова ТАСС.
Володин поинтересовался у Голиковой, какое ведомство сейчас отвечает за политику в сфере семьи. Она пояснила, что официально такое министерство не закреплено, но неформально это министерство труда и социальной защиты.
Спикер Госдумы счел это не лучшей ситуацией, когда вопрос касается достижения национальных целей.
Ранее президент Владимир Путин назвал приоритетной задачей поддержку рождаемости и качества жизни семей.