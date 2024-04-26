Володин предложил закрепить ответственность за демографию за одним министерством

Володин предложил Голиковой закрепить ответственность за демографию за одним министерством

Tекст: Елизавета Шишкова

«Давайте мы этот вопрос закрепим, чтобы был ответственный министр, ответственное министерство, потому что политика в этой сфере будет тогда координироваться этим ведомством. Иначе у нас получится так, что отвечают все, но ответственного не найти», – передает его слова ТАСС.

Володин поинтересовался у Голиковой, какое ведомство сейчас отвечает за политику в сфере семьи. Она пояснила, что официально такое министерство не закреплено, но неформально это министерство труда и социальной защиты.

Спикер Госдумы счел это не лучшей ситуацией, когда вопрос касается достижения национальных целей.

Ранее президент Владимир Путин назвал приоритетной задачей поддержку рождаемости и качества жизни семей.