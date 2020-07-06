Правовед: Подход Шпилькина нельзя использовать в качестве инструмента оценки голосования

«Создается такое впечатление, что в исследованиях Сергея Шпилькина сначала была поставлена цель увидеть фальсификации, а потом к ней вырабатывались аргументы», – заявил правовед Виктор Полянский, комментируя газете ВЗГЛЯД так называемый метод Шпилькина.

Профессор Самарского государственного университета, член Совета областной ОП, председатель Общественного комитета «За честные выборы» Виктор Полянский отметил, что в исследованиях Шпилькина в том числе используются «наукообразные критерии, характеристики и аргументы».

«Конечно, в социальном отношении математика в таком варианте, который используется автором, не работает. Так как в разных условиях количество голосующих и количество голосов «за» и «против» определяется не механически, а под влиянием значительных серьезных социальных факторов», – заявил эксперт.

«Шпилькин пытается взять за основу результат с конкретного участка и экстраполировать на общие показатели по всей стране. Но у нас даже в одном районе показатели на участках могут сильно отличаться. Этот математический подход эксперта нельзя использовать в качестве инструмента оценки голосования», – отметил он.

«Говорить о сорока с лишним процентах фальсификации – это опасное заблуждение, если не сказать, умысел для того, чтобы подвергнуть сомнению результаты голосования. Здесь нет должной аргументации, которая была бы понятна рядовому гражданину. Никто ведь не будет вникать в эти графики, значит идет манипуляция сознанием людей. Ведь подумают, раз эксперт – правду говорит. Такие грязные игры позорят науку и тех, кто прикрывается псевдоэкспертами», – пояснил Полянский.

Напомним, физик Шпилькин выработал «теорию», согласно которой существуют несколько способов выявить возможные фальсификации в ходе выборов. В частности, так называемый метода Шпилькина утверждает, что любое отличие графика голосования от куполообразной формы якобы свидетельствует о фальсификациях.

Ранее член СПЧ Александр Брод назвал методы Шпилькина лженаукой.