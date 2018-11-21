Эксперт оценил «критику» выборов в Приморье

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18 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 14:16  |  vz.ru
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Кто виноват в провале экономической евроинтеграции Украины

Европе не нужна украинская промышленностьФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Экономическая евроинтеграция вызывает все больше недовольства на Украине. В украинском МИДе признали это полной профанацией. Почему надежды на экономическое чудо обернулись для Украины чудовищным провалом?  Подробности...
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Почему Совбез России взволновала ситуация на Балканах

Борьба за Балканы между Россией и США резко обострилась после крымского кризисаФото: Marko Djurica/Reuters
Как следует из слов пресс-секретаря президента России, Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза по довольно неожиданной теме. В центре внимания не Украина и не отношения с США, а ситуация на Балканах. Удивляться, впрочем, нечему: совсем скоро этот регион напомнит, почему его называют «пороховым погребом». Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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Верят ли украинцы пропаганде о «войне с Россией»

«Военная угроза России» является одним из важнейших факторов общественного мнения на УкраинеФото: Лев Федосеев/ТАСС
Президент Украины последние дни как мантру повторяет предупреждение о «скорой масштабной войне с Россией». Ему вторят разнообразные эксперты и политологи. На какие аргументы опираются подобные утверждения, верят ли им украинские обыватели и поможет ли эта пропаганда остаться Порошенко на второй срок? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Метания Додона повторяют кульбиты Януковича

Павел Волков, публицист
Демократы Молдавии просят денег у Запада для борьбы с Россией, социалисты – у России для борьбы с Западом, а сами желают лишь любой ценой остаться у власти. Понятно, что все играют в предвыборные игры, но ведь так можно и доиграться. Подробности...

«Церковь Порошенко» – это ненависть, хаос и раздор

Сергей Худиев, публицист, богослов
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Как предсказываются будущие массовые беспорядки

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Национальные и конфессиональные факторы выступают либо катализатором, либо вектором протеста, но никак не их причиной, как считают многие. Вот почему нам приходится очень внимательно и продуманно говорить и о парижских событиях. Подробности...
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          Эксперт оценил «критику» выборов в Приморье

             18 декабря 2018, 13:46
          Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
          Текст: Олег Исайченко

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          «Методы Сергея Шпилькина для меня – это какая-то псевдонаука. Нужно не возводить в абсолют какие-то абстрактные умозрительные заключения, а смотреть ситуации по каждому избираительному участку», – сказал газете член СПЧ Александр Брод. Так он оценил то, что блогер Алексей Навальный апеллирует к методам математика Шпилькина, «развенчивая» выборы в Приморье.

          «Необходимо изучать протоколы на каждом избирательном участке, общаться с наблюдателями, с членами комиссий», – подчеркнул сопредседатель ассоциации наблюдателей «Гражданский контроль», член президентского Совета по развитию гражданского общества правам человека Александр Брод.

          Собеседник, наблюдавший за состоявшимися в воскресенье выборами в Приморском крае, подчеркнул: «Я находился четыре дня во Владивостоке, тесно контактировал с Общественной палатой, которая выставила 1,5 тысячи наблюдателей, также контактировал с уполномоченным по правам человека Приморского края, постоянно был в краевой избирательной комиссии, общался с широким кругом экспертов в лице местных политологов, социологов, правозащитников».

          Такая непосредственная работа  позволяет выявлять нарушения, в отличие от «дистанционных подсчетов», которые провел блогер Алексей Навальный, пытаясь доказать, что выборы были сфальсифицированы. Блогер ссылается, уже не в первый раз, на методы математика Сергея Шпилькина, которого называют «электоральным экспертом», и параллельно пиарит свой очередной проект «Умное голосование». В целом, мнение Навального и людей, на чье мнение он опирается, сводится к тому, что на некоторых избирательных участках Приморского края совпали результаты. В качестве «доказательства», в частности, приводится следующая таблица.

          Но если, для сравнения, обратиться к результатам голосования на выборах мэра Москвы в 2013 году, в которых, как известно, участвовал Навальный, то можно «сделать вывод», что самому Алексею «нарисовали» эти результаты сразу на 128 участках, где он получил одинаковое количество голосов. Это если следовать логике Навального, и математическим выкладкам Шпилькина, к которым он апеллирует.

          «Мне непонятны доводы Шпилькина, который в регионе не был. Как он там выстраивает свои схемы, абсолютно непонятно, – подчеркивает Александр Брод. – Поэтому я сторонник не умозрительного абстрактного подхода, а правового подхода с опорой на факты и документы. Те факты, которыми располагают общественники, избирательная комиссия, позволяют сделать вывод, что грубых, критических нарушений, которые ставят под сомнение итоги волеизъявления граждан, нет».

          По его мнению, «это попытка лишний раз пропиариться» на ситуации и Шпилькину, и тем, кто берут на вооружение эти сомнительные методы. «Относиться нужно к этому соответствующе. Это шулерство, которое не имеет ничего общего с правовой оценкой результатов выборов», – подчеркнул Брод. Напомним, что в марте этого года собеседник объяснял в своей колонке, опубликованной газетой ВЗГЛЯД, как в аналогичных случаях используются формулы вместо фактов.

          «Доктор физико-математических наук Валерий Марачевский заявил о том, что в работах Сергея Шпилькина не смог увидеть научного подхода при исследовании закономерностей избирательного процесса, – отмечал тогда Брод. – «К сожалению, графики есть, а как их получить – неизвестно. Так не делается в научной литературе. Почему я должен доверять, как человек нарисовал эту кривую? А вдруг она неправильно нарисована, вдруг там все по-другому должно быть? Желательно приводить большие основания».

          Как отмечал тогда же, в марте, директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты России Максим Григорьев, «так называемый «метода Шпилькина», который утверждает, что любое отличие графика голосования от куполообразной формы якобы свидетельствует о фальсификациях». Но если посмотреть на графики распределения голосов за тех или иных кандидатов на мартовских президентских выборах, «то более чем в трети регионов России имели место совершенно жутчайшие фальсификации в пользу кандидатов: Грудинина, Явлинского и Собчак», – подчеркнул Григорьев. Это еще раз показывает «полный абсурд» применения  теории Шпилькина к российским выборам, отметил Григорьев.

          Идеальных выборов, безусловно, не бывает, подчеркивает Александр Брод. «При голосовании в Приморье, безусловно, были обращения с проблемами, был факт подкупа, по которому уже вынесено судебное решение – человек оштрафован на 20 тысяч рублей. Сейчас, я считаю, следственные органы должны выяснить и установить, в чью пользу он подкупал голоса, – указал собеседник. – Также мы направили обращение в МВД по Приморскому краю в связи с предполагаемой «каруселью». Было два обращения в связи с незаконной агитацией, несколько претензий по качеству списков избирателей. Еще они вляпались в историю – у них оказалось, что член комиссии с правом совещательного голоса работал на двух участках, что недопустимо. Они, вроде, его отстранили от работы».

          Но эти, выявленные случаи – «это, пожалуй, и всё», указывает собеседник. «По сравнению с первым и вторым туром выборов, это, можно сказать, существенный прогресс, потому что тогда Интернет просто разрывался от сообщений об угрозах, поступях, «каруселях» и так далее. То есть выборы прошли чище и при хорошей явке – явка была выше, чем в первые два тура, и количество обращений было существенно меньше», – констатирует Брод.

          Не оправдал себя и «электоральный проект «Умное голосование», который пиарил Навальный (предлагалось зарегистрироваться на определенном сайте, и проголосовать за кандидата, которого укажет блогер). Приморье должно было стать «пробным камнем», однако, вопреки заявлениям Навального о том, что на сайте зарегистрировались уже десятки тысяч его сторонников, приморские избиратели предпочли отдать голоса за Олега Кожемяко, который делом доказал свою эффективность на посту врио губернатора края.  16 декабря Кожемяко выиграл повторные выборы в «протестном» регионе. Он набрал 61,88% голосов жителей Приморья. 

          Свою неудачу Навальному остается лишь компенсировать обвинениями в подтасовках.

          «Умное голосование» по итогу оказалось очередным провалом в череде неудачных проектов Навального. Так, его призыв в 2012 году «голосовать за любую партию, кроме «Единой России» был раскритикован, в том числе, несистемной оппозицией. В Думу, как известно, не прошло «Яблока», а системная оппозиция – КПРФ и «Справедливая Россия» голосовала в ключевых случаях солидарно с единороссами.

          В 2016-м, во время думских выборов, Навальный пиарил «стратегию 550 рублей» – призывал поддержать тех, кому избиратели хотели бы отдать означенную сумму, поскольку партии получают от государства дотации, соразмерные количеству поданных за них голосов. В итоге же на выборах, «Единая Россия», как известно получила рекордное число депутатских мандатов – 324 из 450.

          Потерпела фиаско тактика «забастовки избирателей» на президентских выборах 2018 года – явка на избирательных участках, напротив, оказалась выше, чем в случае всех предыдущих голосований на выборах главы государства. И, наконец, «Умное голосование» не привело к победе «нужного» кандидата в Приморье.


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