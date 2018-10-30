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17 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 21:10  |  vz.ru
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Как Кожемяко победил в «протестном» Приморье

Олегу Кожемяко удалось за пару месяцев переломить негативные тренды в ПриморьеФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Самая бурная избирательная кампания этой осени завершилась – Приморье избрало себе нового руководителя. С солидным перевесом на выборах победил Олег Кожемяко, самовыдвиженец, главным соперником которого оказался Андрей Андрейченко из ЛДПР. Назначенный президентом не далее как в сентябре, врио губернатора Кожемяко сумел всего за пару месяцев завоевать доверие очень непростого края. Подробности...
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Кожемяко развенчал мифы о Приморье

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          Кожемяко развенчал мифы о Приморье

          Павел Данилин
          политолог
          		 17 декабря 2018, 20:03

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          Приморье наконец-то сделало свой выбор. С 9 сентября, когда состоялся первый тур впоследствии отмененных выборов губернатора региона, Приморский край жил в ситуации политической неопределенности – кто же станет главой одного из ключевых регионов страны и главного форпоста России на Дальнем Востоке.

          Результаты сентябрьских выборов в Приморье и трех других регионах, где во многом неожиданно случился второй тур, многими наблюдателями (в том числе и заинтересованными, из числа политических оппонентов провластных кандидатов) интерпретировались как неудача власти вообще и закономерный итог непопулярного решения о повышении пенсионного возраста.

          Со вторым доводом отчасти можно согласиться, но лишь отчасти. Приморская фронда, да и результаты голосования в Хакасии, Хабаровском крае и Владимирской области были отчасти обусловлены молчаливой или даже открытой, как в случае со Светланой Орловой и врио главы Приморья Андреем Тарасенко, поддержкой пенсионных изменений. Проблема была в том, что пик эмоций граждан по поводу подъема пенсионного возраста пришелся как раз на июль - сентябрь, то есть на время предвыборной кампании. Микс из эмоций по поводу этой реформы и всех проблем, которые копились в каждом из регионов протеста, зачастую копились годами, и привел к тому, что действующим главам избиратели отказали в однозначной поддержке.

          Но не стоит передергивать – ресурс поддержки власти в целом остался на крайне высоком уровне. Да, Андрей Тарасенко не смог победить в Приморье, но говорить о каком-то триумфе оппозиции явно не приходилось даже в сентябре. Второй тур на выборах в Приморье означал, что избиратели разделились, даже с учетом всего накала эмоций, примерно поровну, и половина из них не самого популярного кандидата от власти поддержала.

          То есть потенциал у провластного кандидата был, но был и совершен целый ряд ошибок. Как то: ставка на административный ресурс на выборах и при этом непонимание, что с гражданами нужно общаться, узнавать о действительно волнующих их проблемах и решать эти проблемы уже по ходу предвыборной кампании, а не исходить из соображения «сейчас выборы пройдут, и тогда попробуем что-то сделать». Иными словами, произошел классический коммуникационный сбой: избиратель в массе решил, что власть его не уважает и не слышит, и проголосовал назло, проголосовал ногами.

          Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

          Что изменилось в Приморье к декабрю? Много чего изменилось: во-первых, сменился кандидат от власти. Олег Кожемяко – совсем не Андрей Тарасенко, во многом он даже анти-Тарасенко. У него наглядный управленческий опыт, понятный политический стиль и умение видеть проблемы и предлагать разумное их решение – все это провисало у его предшественника на посту врио главы региона.

          Кожемяко смог грамотно позиционировать себя, с одной стороны, как противника решений проблем Приморья исключительно по московским рецептам, с другой – как грамотного лоббиста интересов приморцев на самых верхних этажах российской политики.

          О первом говорит хотя бы его отношение к проблеме праворульных машин. О втором – принятое за счет усилий Кожемяко буквально за два месяца решение о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. И то и другое работало на отдельные категории граждан, и преимущество Кожемяко в том, что он смог сформировать и сформулировать внятный пул предложений всем проблемным целевым аудиториям.

          Это второй фактор, который существенно отличал сентябрьскую ситуацию от декабря – наглядная и понятная избирателям демонстрация, что конкретно их проблемы на карандаше у губернатора и уже сейчас решаются. Об этом, кстати, говорил и сам Кожемяко на встрече со своими сторонниками в штабе, когда стало ясно, что он победил: «Вместе со всеми в течение двух месяцев проделана большая работа и уже сформировано понимание тех проблем, которые есть, как их нужно решать. Безусловно, мы будем обновлять команду и будем опираться на помощь федерального центра, на финансовую помощь».

          В каких-то сферах это выглядело как компромисс между желаемым и реально располагаемым – например, вопрос о жилье молодым специалистам в сфере здравоохранения был решен в виде субсидии на съем жилья. Просто у Приморья пока нет ресурса в бюджете на предоставление своей недвижимости на приемлемых условиях – вот и был предложен своего рода медианный вариант решения проблемы. Как и подъемные для тех же врачей – деньги, может, будут и не слишком большие, но они будут.

          Важно то, что эта и десятки иных проблем в принципе были удостоены внимания власти. Многие политики знают, что избиратели вполне охотно слышат их, достаточно лишь поговорить собственно с людьми на нормальном, а не бюрократическом языке. Формальные реакции, а тем более отписки раздражают даже лояльных власти граждан и отталкивают их. В случае Приморья в сентябре – толкая потенциальный протестный электорат к голосованию «ногами», а лоялистов – к неучастию в выборах вообще.

          Наконец, третий фактор, сыгравший за Кожемяко: изменение настроения приморцев в целом. Граждане уже в сентябре продемонстрировали власти свое недовольство рядом проблем, граждане увидели, что власть их услышала и отреагировала, граждане решили, что «вечные выборы» больше не в их интересах.

          В конце концов, никто не отменял того соображения, что средства, которые тратятся на каждые последующие выборы, вполне можно пустить на что-нибудь необходимое прямо сейчас. Это, кстати, демонстрирует, что в целом голосование было довольно рациональным – никакого, как выражаются представители столичной оппозиции и ряд экспертов, «голосования хоть за черта лысого» в сентябре мы не наблюдали. Была немного хулиганская фронда с вполне внятным посылом – «мы хотим, чтобы власть работала лучше, а потому откажем в доверии конкретно вот этому ее представителю, может, тогда нас услышат и на наши проблемы обратят внимание».

          В Приморье новый кандидат от власти претензии явно услышал, чему доказательством и высокая явка при минимуме зафиксированных нарушений, и убедительный результат Олега Кожемяко в итоге. Явка существенно превысила «протестную» явку на сентябрьских выборах, и это тот случай, когда на этот показатель стоит обратить особое внимание. По данным 100% участковых избирательных комиссий, которые были введены в систему ГАС «Выборы», явка избирателей составила 46,35%, в абсолютном выражении в выборах приняли участие 680 098 избирателей. Меж тем во время первого тура в сентябре она была на уровне 30%, а во время скандального второго тура – 35,5%.

          Можно интерпретировать это следующим образом: в сентябре до участков не дошел преимущественно лояльный власти избиратель – он, как и протестный избиратель, на власть был немного обижен (еще бы – Тарасенко ведь и пенсионную реформу поддержал, и вообще к избирателю глуховат) и потому остался дома.

          Если верна была интерпретация, что все просто голосовали «назло власти», то можно было ожидать при повышении явки и существенного повышения протестного голосования на декабрьских выборах. Замена «черта лысого» Ищенко на Андрейченко – ведь в такой рамке избирателю должно быть по барабану. Однако это совершенно не так: Ищенко набирал в втором туре в сентябре около 250 тысяч голосов (оставим в стороне то обстоятельство, что порядка 25 тысяч голосов, вероятно, было «закуплено»), а протестное голосование на декабрьских выборах – все, кто голосовал не за Кожемяко – было на уровне 260 тысяч.

          Иначе говоря: протестный потенциал никак не увеличился, зато заметно увеличилась поддержка кандидата от власти. С тех же 250 тысяч до приблизительно 420 тысяч – масштабный такой прирост. Это нельзя объяснить никакими «фальсификациями», но можно результатом работы врио губернатора и объективным ростом его рейтинга. Губернатор начал работать, попал в ожидания избирателей, и те выставили оценку на выборах.

          В сухом остатке это и есть главный итог выборов в Приморье, да и вообще итог избирательных кампаний 2018 года: избиратель выставляет оценку власти на выборах. Как поработал конкретный ее представитель и как он смог донести до граждан результаты своей работы, такую оценку он и получит. В этом плане Тарасенко наработал на хилую троечку (а Светлана Орлова во Владимирской области и вовсе получила «неуд»), а Кожемяко явно оценен минимум на четыре, а учитывая сжатые сроки и суровость «экзаменаторов», и вовсе на все пять баллов.

          Кожемяко получил от жителей края настолько внушительный мандат доверия, что заставил большинство скептиков замолчать.

          Конечно, отдельные голоса из подполья все же раздаются. Например, популярный телеграм-канал назвал победу Кожемяко успехом китайского лобби (хотя тот же канал всю избирательную кампанию говорил об якобы антикитайских настроениях главы региона). Но это все уже кажется совершенно неважным. Победа Кожемяко стала не следствием эффективности каких-то лоббистов, а торжеством здравого смысла. Победа порядка над хаосом, победа стабильности над стихией.

          А ведь в создании в Приморском крае обстановки хаоса, к сожалению, были заинтересованы многие силы. Не секрет, что реванша в Приморье жаждали контрабандисты всех мастей, полукриминальный бизнес и прочие неприятные личности. Победа Кожемяко ставит крест на их стремлении вернуть краю славу криминального оазиса.

          Были, конечно, и те, кто просто хотел поставить над приморцами эксперимент. Как в Хакасии, например. Но у Приморья оказалась фора в несколько месяцев. За это время избиратель увидел, какие неподготовленные кадры пришли к власти в некоторых регионах, и ужаснулся. 

          Приморье – не Хакасия, и даже не Хабаровск. Здесь – Тихоокеанский флот, здесь стратегически важный регион. Его нельзя отдавать кому попало. И то, что столица Дальневосточного федерального округа переезжает во Владивосток, еще раз подчеркивает эту геополитическую доминанту. Приморцы осознают свою миссию и видят пределы фрондирования. Одно дело выражать недовольство Москвой, а совсем другое – выходить за рамки государственного контура. Кожемяко стал символом единства Приморья и остальных регионов страны.

          Исходя из этого, неудивительно, что явка на выборах в декабре превысила сентябрьские показатели. Приморцы действительно хотели положить конец нестабильности и хотели избрать Кожемяко губернатором. Если бы этот тезис был неверен, то, вне всяких сомнений, исход выборов был бы иным. Главное, что привлекло избирателя в Кожемяко – способность к эффективной коммуникации с федеральным центром. Он доказал, что интересы региона можно отстоять без истерик и фанатизма.

          Все разговоры о «специфике Приморья» в итоге оказались бессмыслицей. В центре внимания Кожемяко оказались традиционные для любого кандидата от власти вещи, схожие с теми, что присутствуют на успешных выборах в любом другом регионе. Именно тогда, когда начинается игра «в региональную специфику», когда начинают говорить о некоем «уникальном избирателе», тогда и случаются провалы. Избиратель повсеместно ждет одного и того же – честных слов и реальных дел. Фрондерская болтовня и маниловщина не нужна никому.

          Чем-то победа Кожемяко напоминает триумфальное шествие кандидатов «Единой России» начала нулевых, когда единоросс побеждал популярного в регионе коммуниста. Пусть он и был формально самовыдвиженцем, а противостоял ему не коммунист, а член ЛДПР.

          Кандидатам от партии власти в широком смысле слова теперь вновь после десятилетия доминирования придется учиться побеждать у сильных конкурентов.

          И Кожемяко показал, как добиться такой победы, взяв на вооружение лучшее из электоральной истории кандидатов от власти. Приморский кейс теперь станет обязательным к изучению для всех.

          Зато кому не позавидуешь, так это «диванным аналитикам». Исход выборов в Приморье ставит вопрос об их лояльности и компетентности.

          Своими фантазиями они попытались сбить с толку приморского избирателя. В результате вопрос кадровой чистки в экспертном поле встал в полный рост. Страна соскучилась по новым лицам в пространстве публичного политического комментария.

          Еще один урок выборов в Приморье – урок мобилизации. Считалось, что мобилизационный ресурс кандидатов от власти исчерпан и не подлежит наращиванию. Штаб Кожемяко развенчал этот миф. Победа в условиях высокой явки показывает, что в протестных регионах вполне возможно собирать голоса сторонников власти.

          Также оказались мифом и разговоры о том, что общество якобы расколото пополам, и агентов стабильности становится меньше агентов хаоса. Выяснилось, что электоральная подушка власти в три раза толще, чем мобилизационный потенциал протестной оппозиции. А значит, никакого серьезного раскола общества нет. Нужно просто уметь находить правильные слова и апеллировать к тем ценностям, которые традиционно российская власть считала значимыми и важными.

          Таким образом, победа Кожемяко подвела черту под разговорами о конце стабильности, а политическая система доказала свою прочность и в то же время способность к реагированию на меняющиеся обстоятельства.


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