В Приморье завершили подсчет голосов на выборах губернатора

По итогам обработки 100% протоколов на повторных выборах главы Приморского края победил исполняющий обязанности губернатора Олег Кожемяко, свидетельствуют данные ЦИК.

За Кожемяко проголосовали 61,88% принявших участие в выборах избирателей, передает ТАСС.

Второе место занимает кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко (25,16%), третье – кандидат от «Партии роста» Алексей Тимченко (5,17%), четвертое– представитель партии «За женщин России» Роза Чемерис (3,8%).

Выборы в Приморье прошли в воскресенье. Член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко сообщал, что выборы пришли без нарушений, жалоб не было.

Политолог Екатерина Соколова отмечала, что кампанию Олега Кожемяко можно назвать яркой и современной, а его успех – бесспорным.