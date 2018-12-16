В Приморье завершилось голосование на повторных выборах

Все избирательные участки на повторных выборах губернатора Приморья закрылись в 20.00 по местному времени (13.00 мск), начался подсчет голосов.

В регионе работали более 1,3 тыс. участков. По состоянию на 18.00 явка составила 39,57% – это на 13% выше, чем на выборах 9 сентября по состоянию на то же время, передает РИА «Новости».

Общественная палата, ЦИК и краевой избирком не зафиксировали серьезных нарушений или жалоб, но было замечено большое количество фейковой информации о нарушениях.

Сейчас проверяется одно нарушение – по данным члена Совета при президенте по правам человека Александра Брода, полиция проверяет данные о скупке голосов у УИК на Фонтанной улице во Владивостоке. На задержанного составлен протокол.

В выборах участвуют Андрей Андрейченко (ЛДПР), Олег Кожемяко (самовыдвиженец), Алексей Тимченко (Партия роста) и Роза Чемерис («За женщин России»).