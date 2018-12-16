Две трети зафиксированных нарушений ассоциацией «Голос» на выборах в Приморье оказались фейком

Более 50% от всех вероятных нарушений на повторных выборах губернатора Приморья, зафиксированных на специальном сайте ассоциации «Голос», оказались фейком.

Выяснилось, что из 15 нарушений, которые опубликованы на сайте «Карта нарушений» 16 декабря 2018 года, 10 жалоб являются переписанными обращениями с выборов 2011-2018 годов, сообщает Tgraph.

В частности, «нарушение» на УИК 652 в Находке, где якобы не были вывешены списки кандидатов и отсутствовала возможность наблюдения за урнами, является повтором сообщения от 4 марта 2012 года.

Сообщение о «мертвых душах» на УИК 217 во Владивостоке, где якобы «голосуют» давно умершие люди, оказалось повторением сообщения от 4 марта 2012 года.

Принуждение работников порта голосовать, на которое якобы пожаловался сотрудник ПАО ВМТП, оказалось повтором сообщения от 14 сентября 2018 года.

Всего подобных нарушений 10.

Между тем, в ЦИК сообщили об отсутствии жалоб на ход голосования в Приморье. По состоянию на 18.00 (11.00 мск) явка на выборах достигла 39,57% - это больше, чем при голосовании 9 и 16 сентября.