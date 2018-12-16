В ЦИК сообщили об отсутствии жалоб на ход выборов в Приморье

Выборы в Приморье проходят в строгом соответствии с законодательством, жалоб в ЦИК не поступило, рассказал член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко.

«Избирком делает все, чтобы выборы были абсолютно легитимны. Представители движения «Голос» смогли получить доступ на избирательные участки в том количестве, котором они предложили. Мы отмечаем высокую явку, превышающую явку на первом и втором туре», – передает слова Шевченко РИА «Новости».

Зарегистрировано 40 обращений от жителей Приморья, они касаются порядка голосования, добавил Шевченко.

Информацию комиссия получает в режиме реального времени, а также мониторит соцсети.

Напомним, по состоянию на 15.00 (8.00 мск) на повторных выборах губернатора явка составила 29,53%.

В выборах участвуют Андрей Андрейченко (ЛДПР), Олег Кожемяко (самовыдвиженец), Алексей Тимченко (Партия роста) и Роза Чемерис («За женщин России»).

На выборах уже проголосовал временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко.