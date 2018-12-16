Явка в Приморье достигла почти 30%

На повторных выборах губернатора Приморья явка по состоянию на 15.00 (08.00 мск) составила 29,53%, проголосовали более 430 тыс. человек, сообщила секретарь краевого избиркома Наталья Камаева.

«На 15.00 явка составила 29,53%, в натуральном выражении это 432 тыс. 819 избирателей. Немного выше явка, чем была в сентябре, на 7 с лишним процентов», – передает ее слова ТАСС.

В выборах участвуют Андрей Андрейченко (ЛДПР), Олег Кожемяко (самовыдвиженец), Алексей Тимченко (Партия роста) и Роза Чемерис («За женщин России»).

Результаты выборов в сентябре были признаны недействительными краевым избиркомом в связи с нарушениями. Повторные выборы проходят 16 декабря. Всего в Приморье зарегистрировано почти 1,46 млн избирателей.

На выборах уже проголосовал временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко.