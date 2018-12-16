Кожемяко проголосовал на выборах главы Приморья

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко проголосовал на повторных выборах главы региона, стартовавших утром в воскресенье, 16 декабря, об этом сообщила его пресс-секретарь Дарья Сметанина.

«Кожемяко проголосовал на участке в здании Колледжа технологии и сервиса», – сказала Сметанина РИА «Новости».

По данным администрации Приморья, свой голос на выборах уже отдала и другой кандидат в губернаторы – Роза Чемерис.

Как сообщил еще один претендент на пост главы региона Алексей Тимченко, он планирует проголосовать в полдень.

Досрочно на выборах главы региона проголосовали 9,5 тыс. человек. Всего в Приморье зарегистрировано почти 1,46 млн избирателей.

Напомним, результаты прошедших в сентябре двух туров выборов губернатора Приморья были признаны недействительными краевым избиркомом из-за нарушений. Повторные выборы проходят 16 декабря.

Президент России Владимир Путин назначил новым врио губернатора Приморья Олега Кожемяко, который до этого возглавлял Сахалинскую область.