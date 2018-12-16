ЦИК заявил об отсутствии нарушений на выборах в Приморье

Повторные выборы губернатора Приморского края прошли без нарушений, жалоб не было, сообщил член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко.

«В целом выборы прошли организовано, без эксцессов, в строгом соответствии с действующим законодательством. Хочется выразить надежду, что и при подсчете голосов такая же прозрачность, такая же открытость будет сохраняться», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что жалоб не поступало ни в ЦИК, ни в избирком Приморья.

Шевченко также рассказал об итогах подсчета голосов по досрочному голосованию.

«Сейчас я могу вам сказать итоги голосования по судовым комиссиям и по досрочному голосованию, суммарно по которым проголосовало около 9,5 тыс. человек. Кандидат (от ЛДПР Алексей) Андрейченко – 12,95%, кандидат (Олег) Кожемяко – 71,48%», – сказал он.

Выборы в Приморье прошли в воскресенье. По итогам подсчета 0,13% голосов лидирует Олег Кожемяко. Явка за два часа до закрытия участков составляла 39,57%.