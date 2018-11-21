Появились первые результаты голосования на выборах в Приморье

По итогам подсчета 0,13% голосов на повторных выборах губернатора Приморского края лидирует Олег Кожемяко с 87,55%, сообщает ЦИК.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Выборы завершились в 20.00 по местному времени (13.00 мск).

Явка по состоянию на 18.00 составила 39,57%.

Общественная палата, ЦИК и краевой избирком не зафиксировали серьезных нарушений или жалоб.

Соперники Кожемяко на выборах – Андрей Андрейченко от ЛДПР, Алексей Тимченко (Партия роста) и Роза Чемерис («За женщин России»).