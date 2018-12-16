Эксперт: Выборы в Приморье стали символическим внутриполитическим итогом года

Кампанию Олега Кожемяко можно назвать яркой и современной, а его успех – бесспорным, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Екатерина Соколова, подводя итоги губернаторских выборов в Приморье. По ее словам, результат выборов на Дальнем Востоке можно рассматривать как символический итог 2018 года.

«Довольно уверенная победа в этой ситуации», – сказала руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова, отметив сильное протестное настроение в регионе, недоверие к системе и проблемную ситуацию во втором туре в сентябре.

По ее словам, все негативные тенденции удалось переломить за счет удачного подбора кандидатуры Кожемяко и за счет выдвигаемых им инициатив и высокого уровня проведенной кампании.

Соколова отметила, что результат выборов в Приморье может служить символическим итогом 2018 года, – «слава богу» выборы в этом году закончились. По ее мнению, это был удачный для власти выборный период – «Единая Россия» почти везде контролирует заксобрания, а большинство кандидатов, поддержанных президентом, победили. Не победили, считает она, только те, кто не вписывается в волну обновления.

«Приморская ситуация показала, что даже в очень кризисной ситуации власть может собраться и реализовать яркую избирательную кампанию, каких, наверное, кандидаты давно не демонстрировали. По инициативам и характеру ведения кампания Кожемяко, действительно, – яркая и современная», – сказала она.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков отметил, что не нужно стесняться таких побед. «Начали год хорошо. Хорошо и заканчиваете. Побольше радости и шума. Пусть гундосят недовольные. Не обращайте внимания. Мониторьте, но не реагируйте. Караван пусть идет. Системе сейчас очень нужны победы и победители. Время такое», – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, по итогам обработки 90,06% протоколов на выборах губернатора Приморья лидирует врио главы края Олег Кожемяко, у него 60,87% голосов.