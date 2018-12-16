На выборах в Приморье обработано более 90% голосов

По итогам обработки 90,06% протоколов на выборах губернатора Приморья лидирует врио главы края Олег Кожемяко, у него 60,87% голосов, сообщает ЦИК.

На втором месте кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко с 25,87%. Третье место занимает Алексей Тимченко от Партии роста – 5,28%, четвертое – кандидат от партии «За женщин России» Роза Чемерис с 3,85%, передает ТАСС.

Повторные выборы состоялись в воскресенье и завершились в 20.00 по местному времени (13.00 мск). Явка на 18.00 (11.00 мск) составляла 39,57%. Нарушений в ходе голосования не отмечено.