Путин: Поправки к Конституции позволят избежать ошибок СССР

Право выхода республик из Советского Союза было миной замедленного действия, Россия должна избежать подобных ошибок, сообщил президент Владимир Путин в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Я абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей Конституции. Они будут укреплять нашу государственность, создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед», – передает ТАСС заявление российского лидера.

По его словам, в советской Конституции был заложен ленинский тезис о праве выхода республик из состава СССР – мина замедленного действия.

Путин отметил, что эта норма повторялась и в последующих Конституциях СССР. «Разумеется, подобных вещей мы должны избежать», – сказал глава государства.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию.

В ходе общероссийского голосования за внесение поправок проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. Явка составила 67,97%.

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