Москвичам объяснили, почему нельзя снимать маски

Эпидемия не закончилась, поэтому следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию, заявил директор Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

«На самом деле это важно из-за того, что эпидемия полностью не закончилась, она идет на спад. Сейчас, конечно, остается риск того, что кто-то заражен и может передать вирус в местах большого скопления людей», – передает РИА «Новости» ответ Петрикова на вопрос, почему важно продолжать носить маски.

По его словам, чтобы минимизировать риск передачи вируса, москвичам по-прежнему необходимо соблюдать социальную дистанцию в местах большого скопления людей и носить маску.

Петриков отметил, что в первую очередь маски необходимы, если человек чувствует какое-то недомогание, у него першит горло или заложен нос, есть какие-то минимальные признаки простуды или респираторного заболевания.

«У нас очень многие люди не придают этому значения – им кажется, что они чуть-чуть заболели, простыли, но на самом деле может развиваться вирусная инфекция, не обязательно коронавирусная, это может быть ОРВИ или грипп», – добавил директор НИИ Склифосовского.

Он напомнил основной принцип защиты масок от вируса: она позволяет фильтровать воздух, а также защищает всех окружающих от риска заражения вирусом, поэтому при общении с людьми, даже если нет симптомов простуды, маску лучше все-таки носить.

«Надо понимать, что человек может невольно касаться своего лица, и ношение масок предотвращает такие заносы вируса, когда вы потрогали какой-то предмет, а затем трогаете свое лицо. Мне кажется, что надо продолжать дисциплину и продолжать быть осторожными», – отметил врач.

По словам специалиста, отказаться от масочного режима можно будет тогда, когда эпидемиологи сообщат, что эпидемия закончилась или близка к своему окончанию.

«Это сложный вопрос. Надо понимать, что вирус появился и столкнулся с человеческой популяцией полгода назад и мы очень мало о нем знаем. Конечно, удалось узнать многое об этом вирусе, но этого недостаточно, человечество знает о нем еще не все. Поэтому надо быть настороже, ведь мы не знаем его особенностей, не знаем точно все его сезонности. Поэтому надо сохранять режим и ношения масок, и социальной дистанции, в этом нет ничего сложного», – резюмировал собеседник агентства.

Ранее главврач Центральной клинической больницы имени святителя Алексия Алексей Заров заявил, что для профилактики коронавирусной инфекции следует соблюдать здоровый образ жизни и правильно использовать маски.

Напомним, Институт молекулярной медицины в Лиссабоне сообщил, что в мире разработана первая защитная маска, нейтрализующая коронавирус.

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