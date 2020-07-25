Создана нейтрализующая коронавирус маска

В мире разработана первая защитная маска, нейтрализующая коронавирус, о создании такого устройства сообщил Институт молекулярной медицины в Лиссабоне.

Это многоразовая маска, она разработана с использованием специальной ткани, состоящей из разных водонепроницаемых слоев, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Испытания уже подтвердили эффективность этого продукта при защите от коронавируса.

«Маска имеет инновационное покрытие, которое нейтрализует вирус SARS-CoV-2, когда он вступает в контакт с тканью. Эффект, который сохраняется после того, как ткань подвергается 50 стиркам», – пояснили в институте.

Ранее ученые установили, что входящий в состав морских водорослей гепарин лучше популярного в США ремдесивира блокирует новый коронавирус.