Девушки из белорусского санатория рассказали о «россиянах из ЧВК»

Девушки, отдыхающие в минском санатории «Белорусочка», где прошло задержание россиян, ждали, что эти мужчины присоединятся к ним на танцах, пишут белорусские СМИ.

Мужчины заехали в санаторий в понедельник, их заселили в четвертый корпус, рассказала одна из отдыхающих порталу Tyt.by.

«Все они – в возрасте до 40 лет, спортивные. Вели себя тихо. Днем качались на площадке. Вчера дискотека была, и женщины очень ждали, что они придут потанцевать», – сказала собеседница.

При этом посещали ли они дискотеку, девушка не знает, но в пять утра она услышала мужские голоса через открытое окно.

«Выглянула – а там омоновцы стоят и разговаривают. Еще подумала, что, видимо, дискотека вчера хорошо прошла», – добавила она.

По ее словам, в санаторий приезжала машина Следственного комитета республики.

Другая отдыхающая также подтвердила, что в «Белорусочке» проживала группа мужчин. О них ей рассказали знакомые, одна из которых отдыхает в санатории, а другая – работает.

«Я ей говорю: ну класс, вы там хоть потусите! Но знакомая сказала, что мужчины какие-то странные: на танцы не ходят, не пьют, не дебоширят. И женщинами не интересуются», – сказала собеседница.

Телеканал «Беларусь 1» продемонстрировал в эфире видеозапись с задержанием россиян. Администрация санатория сообщила каналу, что приезжие якобы проявляли нехарактерное для российских туристов поведение, они были одеты в одежду стиля «милитари», не употребляли спиртного и держались обособленно.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил членам Совбеза республики обратиться в российские структуры за разъяснениями в ситуации с задержанными в стране россиянами.

Позднее посольство России в Минске получило от министерства иностранных дел Белоруссии официальное уведомление о задержании в республике 32 российских граждан.

В среду СМИ Белоруссии со ссылкой на правоохранителей сообщили, что на территории республики задержали 33 граждан России, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании «Вагнера». Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике.

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что диппредставительство запросило у компетентных органов республики данные о задержанных россиянах.