Завершено расследование в отношении экс-полицейских по делу Голунова

СК завершил расследование в отношении бывших полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств по делу журналиста Ивана Голунова, и предъявил им обвинение в окончательной редакции, сообщил адвокат одного из обвиняемых Алексей Коврижкин.

«Моему подзащитному Игорю Ляховцу предъявили только что обвинение в окончательной редакции, вину он не признал. Насколько я понял, и остальным фигурантам также предъявили обвинение, расследование завершено», – передает ТАСС его слова.

Напомним, в СК предполагают, что экс-сотрудники УВД по Западному округу Москвы подкинули наркотики Голунову, чтобы незаконно привлечь его к уголовной ответственности. Были задержаны пять фигурантов дела: Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец.

Журналиста задержали 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Уголовное преследование позже было прекращено, два генерала полиции на фоне этого дела были уволены указом президента России Владимира Путина, был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров.