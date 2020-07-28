Эксперт назвал независимую Украину результатом отказа от православных ценностей

«Незалежная» Украина в формате «назло москалям отморожу уши» — это по сути своей антихристианское и антиправославное явление», — сказал газете ВЗГЛЯД публицист Егор Холмогоров. Так он прокомментировал то, как офис Зеленского поздравил украинцев с Крещением Руси. Это событие в Киеве было названо «фундаментом» независимости Украины.

«Нет никакой связи между крещением Руси и обретением Украины независимости. Связь здесь разве обратная – обретение страной независимости стало возможным в результате двух событий: разрушения Российской империи в 1917-1918 годах и распада СССР в 1991 году», – убежден публицист и политолог Егор Холмогоров.

По его словам, и в том и в другом случае разрушение нашей государственности было предопределено отступлением от христианских ценностей и православного миропонимания, в котором существовала Российская империя.

Во вторник офис президента Украины Владимира Зеленского поздравил граждан страны с Днем Крещения Руси, причем в поздравлении подчеркивается, что «равноапостольный князь Владимир Великий 1032 года назад заложил фундамент единства нашего государства», то есть единства Украины. Принятие христианства стало указателем на пути Украины к независимости и приблизило украинцев к большой семье европейских народов, утверждается в обращении.

«Украина была органической частью России, а украинцы – органической частью русского народа. Распад этого единства стал возможным в результате того, что определенная часть народа отошла от православных ценностей, в результате этого и появилась Украина», отметил собеседник.

«Дальнейшая история Украины идет по этому же пути. Стоит вспомнить хотя бы организацию два года назад самого страшного церковного раскола в истории православного мира, по крайней мере, в новейшее время. Этот раскол привел ко многим нелинейным последствиям: например, к тому, что собор Святой Софии в Турции опять превратили в мечеть», – напомнил Холмогоров.

Весь украинский националистический проект – это абсолютная историческая беспочвенность, резюмировал эксперт.

Заметим, что не все «патриоты Украины» разделяют отношение киевской власти к князю Владимиру. В 2017 году была опубликована петиция с призывом снести памятник князю-крестителю в украинской столице. Требование объяснялось тем, что Владимир Святославич, во-первых, «был сыном еврейской ключницы Ольги», а во-вторых, «актом крещения Руси нарушил даже христианские каноны, которые предусматривают добровольный и личный (а не коллективный) характер принятия христианства».