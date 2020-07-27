Раскольники захватили храм канонической УПЦ на Украине

Активисты так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в честь Покрова Божией Матери в селе Новоживотове Винницкой области, сообщил Союз православных журналистов Украины.

«Активисты раскольнической структуры ворвались в храм. Находящаяся на месте инцидента полиция ничего не делала», – передает ТАСС сообщение протоиерея Дмитрия Цмокало.

Священнослужитель уточнил, что полиция пропустила сторонников ПЦУ в храм, но не пустила туда же верующих канонической церкви. Протоиерей подчеркнул, что прихожане канонической церкви придерживались соглашения и не входили на территорию храма, однако представители раскольников дважды нарушили эту договоренность.

Отмечается, что раскольники установили свои замки на дверях в храм, после чего разошлись.

Напомним, в январе 2019 года парламент Украины принял закон о лишении УПЦ храмов.