На Урале мужчина сознался в убийстве супруги 13 лет назад

Tекст: Алексей Дегтярев

Убийство произошло в марте 2011 года в Богдановичском районе, там бесследно пропала местная жительница, раскрытие дела не представлялось возможным, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

В 2024 году следователям поступила оперативная информация о возможной причастности 62-летнего супруга пропавшей женщины, ранее судимого за другое преступление. В ходе допроса он дал признательные показания.

Он показал место сокрытия тела убитой и пояснил, что в день убийства употреблял вместе с женой алкоголь. Они поругались, мужчина ударил ее, а утром увидел, что она умерла. Он вывез тело в лес, где зарыл его.

Между тем глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых уточнил, что в 2019 году в Екатеринбурге этого человека отправили в исправительную колонию строгого режима за преступление сексуального характера.

Горелых пояснил, что статья, по которой судили этого человека, «в криминальном мире, мягко говоря, не пользуется почетом», такой категории осужденных «весьма некомфортно отбывать срок».

Ранее в Подмосковье местная жительница созналась в убийстве и расчленении собственного отца.