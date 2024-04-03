Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.2 комментария
Жительница Балашихи призналась в убийстве и расчленении отца
В городе Балашиха в Московской области местную жительницу заподозрили в убийстве собственного пожилого отца в ходе пьянки, по версии следствия, она расчленила его тело, сообщили в региональном ГСУ СК.
Инцидент произошел 1 апреля, подозреваемая употребляла алкоголь вместе с 78-летним отцом у себя дома, сообщило ведомство, передает РИА «Новости».
Родственники поссорились, и женщина ударила его ножом в грудь, тот умер на месте. Чтобы замести следы, подозреваемая «разделила тело» на части. В процессе она решила сознаться в содеянном и сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.
На допросе она формально признала вину. Ей предъявлено обвинение в убийстве. С места преступления изъяли два ножа, топор и «смывы вещества бурого цвета».
В декабре 2023 года в Майкопе осудили местного жителя, убившего знакомого и расчленившего его тело.