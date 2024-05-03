Ивлеева назвала Путина «дико популярным» и призналась в симпатии к нему

Tекст: Ольга Никитина

«Не нужен, он и так дико популярен в Сети», – заявила Ивлеева в интервью ресторатору, организатору концертов, автору Telegram-канала и YouТube-канала Андрею Третьякову. Таким образом она ответила на вопрос, нужно ли российскому лидеру завести свой блог, пишет Ura.ru.

Кроме того, Третьяков спросил у блогера, как она относится к Путину. На что Ивлеева ответила, что испытывает к нему уважение и симпатию. Она уточнила, что у нее не было моментов, когда она злилась на российского президента, он всегда ей нравился.

Также блогерша заявила, что «голая вечеринка» прошла «не в то время, не в том месте».