Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.0 комментариев
Ивлеева назвала Путина «дико популярным» и призналась в симпатии к нему
Блогер Анастасия Ивлеева, известная по проведению скандальной «голой вечеринки», сообщила, что президенту России Владимиру Путину не нужен собственный блог, он и так является «дико популярным» человеком. Кроме того, девушка призналась в симпатии и уважении к российскому лидеру.
«Не нужен, он и так дико популярен в Сети», – заявила Ивлеева в интервью ресторатору, организатору концертов, автору Telegram-канала и YouТube-канала Андрею Третьякову. Таким образом она ответила на вопрос, нужно ли российскому лидеру завести свой блог, пишет Ura.ru.
Кроме того, Третьяков спросил у блогера, как она относится к Путину. На что Ивлеева ответила, что испытывает к нему уважение и симпатию. Она уточнила, что у нее не было моментов, когда она злилась на российского президента, он всегда ей нравился.
Также блогерша заявила, что «голая вечеринка» прошла «не в то время, не в том месте».