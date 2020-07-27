Строительство российской лунной базы решили поручить роботам

Космическая робототехника будет широко применяться при строительстве и обслуживании российской базы на Луне, рассказал исполнительный директор НПО «Андроидная техника» (предприятие-разработчик робота «Федора») Евгений Дудоров.

«Если на МКС космонавты сейчас полностью закрывают все задачи, то на Луне использование роботов максимально обосновано. Космонавт сможет работать на Луне неделю-две. Роботы же будут обслуживать космическую инфраструктуру между сменами пилотируемых экспедиций. Они будут заниматься строительством жилищ, выполнять другие работы», – передает РИА «Новости» слова Дудорова.

По его словам, на Луне найдут применение робототехнические устройства всех форм. «Это должны быть и антропоморфные роботы, и комплексы на колесной базе, роботы с манипуляторами. Процесс их работы должен быть максимально автоматизирован», – отметил он.

Дудоров добавил, что российский робот протестирует на Международной космической станции технологии для исследования и освоения Луны.

«Если говорить о каком-нибудь новом луноходе, который будет исследовать поверхность, то логичным выглядит предложение использовать в нем отработанные в космосе технологии. Соответственно, при разработке «Теледроида» (проект робота для работы на поверхности МКС)мы действительно думаем наперед, чтобы наши решения в перспективе могли пригодиться на Луне», – сказал он.

По словам Дудорова, как будут выглядеть лунные роботы, пока непонятно, но как только выяснится их функционал, компания начнет разработку соответствующей робототехники.

Он добавил, что новый российский космический робот, создающийся на смену роботу «Федору», не будет управлять новым российским космическим кораблем «Орел» во время полета на орбиту.

«В роботе, который будет сидеть в кресле и нажимать на кнопки, естественно, никакого смысла нет. При полете «Федора» необходимые данные уже получены – как нагрузки при старте и невесомость могут повлиять на робототехнические системы, какие проблемы могут возникнуть. Поэтому, если будет возможность, то нового робота можно отправить внутри корабля, но выполнять во время полета какие-то операции необходимости уже нет», – рассказал Дудоров.

По его словам, пока не определен и вопрос, в каком виде в космос отправят нового робота – посадив в кресло или отдельными блоками, которые космонавты соберут на МКС.

Напомним, в ноябре 2019 года директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко заявил, что антропоформный робот-пилот перспективного транспортного корабля «Орел» получил имя «Артем».

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